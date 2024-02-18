  1. Anasayfa
  2. Siyaset
  3. DEVA Partili Ekmen: Sayın Cumhurbaşkanı yargıyı eleştireceğine, bu kararların gereğini yerine getirmelidir

DEVA Partili Ekmen: Sayın Cumhurbaşkanı yargıyı eleştireceğine, bu kararların gereğini yerine getirmelidir

Yayınlanma:
DEVA Partili Ekmen: Sayın Cumhurbaşkanı yargıyı eleştireceğine, bu kararların gereğini yerine getirmelidir
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, TBMM Genel Kurul’unda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mısır ziyareti dönüşünde yargı kararları ile ilgili yaptığı açıklamaları eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır ziyareti sonrası Danıştay’ın ihraç edilen 450 hâkim ve savcının göreve iade edilmesine karar vermesi üzerine yargıya yönelik sert eleştirilerde bulundu. Erdoğan, Danıştay’ın zaman zaman verdiği kararların kendisini rahatsız ettiğini belirterek, “Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını hazmedemiyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan bu açıklama üzerine Genel Kurul’da konuşan Ekmen, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Cumhurbaşkanı dönüş yolunda gazetecilere açıklamalarda bulunarak Anayasa Mahkemesi ve Danıştay’ın bazı kararlarını eleştirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanının hukuk devletinden ne anladığını, daha doğrusu ne anlamadığını hepimiz biliyoruz. Neredeyse tamamını kendisinin doğrudan atadığı yargıçların dahi bırakın hukuk devleti, kanun devleti olmanın gereği olarak verdiği kararlara karşı gösterdiği tahammülsüzlük artık bambaşka bir safhadır. Sayın Cumhurbaşkanı, kendi atadığı üyelerin kendisinin sayısız beyanatına rağmen bu kararları niye verdiğini anlamaya çalışmalı, yargıyla uğraşmak yerine Türkiye'nin bırakınız bir hukuk devleti, kanun devleti olmasının gereğini yerine getirmelidir.”

Kaynak:Haber Kaynağı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Siyaset
DEVA Partili Karatutlu: Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa
DEVA Partili Karatutlu: Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İkinci Astronotumuzu da Uzaya Göndereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İkinci Astronotumuzu da Uzaya Göndereceğiz
Babacan: Muhammetler’i, Sametler’i, Resuller’i, Elifler’i, Enesler’i yaşatmak zorundayız
Babacan: Muhammetler’i, Sametler’i, Resuller’i, Elifler’i, Enesler’i yaşatmak zorundayız
Murat Kurum: Taksicimizi uğraştıran değil ulaştıran İstanbul diyerek rahatlatacağız
Murat Kurum: Taksicimizi uğraştıran değil ulaştıran İstanbul diyerek rahatlatacağız
CHP Kadıköy Adayı Mesut Kösedağı: Hedefimiz rekor oyla seçilmek
CHP Kadıköy Adayı Mesut Kösedağı: Hedefimiz rekor oyla seçilmek
Babacan: Niye zalim diyorsun, niye şimdi kardeşim diyorsun? Sebep ne?
Babacan: Niye zalim diyorsun, niye şimdi kardeşim diyorsun? Sebep ne?
İmamoğlu TÜSİAD'ı Ziyaret Etti
İmamoğlu TÜSİAD'ı Ziyaret Etti