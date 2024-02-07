CHP'li Taşcıer: Emekli İkramiyesi 15 Bin Lira Olmalı

CHP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, NTV özel röportajında konuşan Bakan Vedat Işıkhan’ın emeklilere verilecek bayram ikramiyeleriyle ilgili sözleri hakkında yazılı bir açıklama yayınlayarak, “Kendisi bir tutar henüz açıklamasa da üç bin ila en fazla 5 bin lira olabileceği bir süredir konuşuluyor. Biz bunun kesinlikle yeterli olmayacağını, bayram ikramiyesinin 15 bin lira olması gerektiğini söyledik, söylemeye de devam ediyoruz. Bu tutar emekliye bir lütuf değil, yaşamını insanca sürdürebilmesi için zaten verilmesi gereken hakkıdır.” ifadelerini kullandı.

Taşcıer’in açıklamaları şöyle;

“EMEKLİ AYLIKLARINI BİR AY BİLE DAYANDIRAMADILAR”

“Milyonlarca emekli çok ciddi bir yoksullukla ve hatta açlıkla karşı karşıya. İnsanlar geçinemiyor, kayıt dışı olanlar hariç 6 milyondan fazla emekli ya bir işte çalışıyor ya da iş arıyor. Enflasyona ezdirmiyoruz denilen emeklilere yapılan yılbaşı artışı daha ilk aydan eridi bile. En düşük emekli aylığı alan bir emeklinin, TÜİK’in gerçek dışı hesabına göre bile aylığının alım gücü 628 lira azaldı. Daha bir ay dayandıramadıkları aylıklarla mı enflasyona ezdirmiyorlar vatandaşı? Bir de dalga geçer gibi 2024’ü ‘Emekliler Yılı’ ilan ettiler. Bu masalı anlatmayı artık bıraksınlar ve emekliye gerçekten fayda sağlayacak adımları atsınlar. Aylıklarla ilgili hakkaniyetli ve emekliyi rahat ettirecek bir karar alınmadı. En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine yükseltilsin talebimize kulak tıkadılar. Ama biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak hükümete çağrıda bulunmaya devam ediyoruz. Bayram ikramiyeleri konusunda ısrarlı bir talebimiz var.”

“EMEKLİ İKRAMİYESİ 15 BİN LİRA OLMALI”

“Öncelikle Sayın Işıkhan her ne kadar bayram ikramiyelerini Erdoğan’ın gönlünden kopan bir AKP politikası olarak sunmaya çalışsa da tüm Türkiye ikramiyelerin CHP sayesinde verilmeye başlandığını biliyor. CHP olarak dile getirip çağrıda bulunduğumuz için iki bayramda ikramiye vermek zorunda kaldılar. Bu zorunda kalmışlığın ispatı, yıllarca ikramiyenin bin lirada tutulmasıydı. Enflasyon karşısında çok ciddi şekilde erimiş olmasına rağmen üç yılın sonunda sadece 100 liralık bir artış yapmış, ardından da geçtiğimiz yıl bin 100 liradan 2 bin liraya çıkartılmıştı. Bugün Sayın Işıkhan bir çalışma içerisinde olduklarını ve ikramiye tutarının artırılabileceğini ifade etti. Kendisi bir tutar henüz açıklamasa da üç bin ila en fazla 5 bin lira olabileceği bir süredir konuşuluyor. Biz bunun kesinlikle yeterli olmayacağını, bayram ikramiyesinin 15 bin lira olması gerektiğini söyledik, söylemeye de devam ediyoruz. Bu tutar emekliye bir lütuf değil, yaşamını insanca sürdürebilmesi için zaten verilmesi gereken hakkıdır. Enflasyonun bu denli yakıcı olduğu bir ortamda, emeklilere üç beş bin liraları reva görmek demek, vatandaşı sefalete terk etmek demektir. On milyonlar etin tadını unuttu diyorduk, artık yumurta bile alamaz noktaya geldiler. Bu gidişin sonu korkunç bir açlık krizidir.”