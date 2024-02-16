CHP'li Sarı: Giderayak bu neyin ihalesidir?

AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, dudak uçuklatan bir ihaleye daha imza attı. AKP’li Belediye, anket, araştırma, analiz, raporlama gibi hizmetlere karşılık 103 milyon 597 bin 600 TL verdi. Bu hizmetlerin hem seçim öncesi hem de maliyeti tepkilere yol açtı. CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, “Giderayak bu neyin ihalesidir? Başkan Yücel Yılmaz bu sefer neyin peşinde?” dedi.

Sayıştay’ın tespit ettiği usulsüzlüklere ilişkin AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a Danıştay tarafından soruşturma izni onayı çıkmasından sonra kamuoyu gündeminden “ballı kaymaklı” ve “usulsüz” ihaleler ile gündemden düşmeyen AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yüksek maliyetli yeni bir ihaleyle gündeme oturdu.

BİR İHALE MALİYETİ BİR YILLIK İHALE MALİYETİNİN 3,5 KATI

AKP’li Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 27 Aralık 2023 tarihinde ihaleye katılan tek şirket olan Balıkesir Tarım Ürünleri Anonim Şirketi (BATAŞ)’a 103 milyon 597 bin 600 TL AKP’li Büyükşehir Belediyesi karşılığında bu yılın sonuna kadar “İşletme Yönetimi Raporlama Hizmeti” adı altında anket, araştırma, analiz, raporlama gibi hizmetler alacak. AKP’li Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın bu ihalesi 2022 yılında verdiği 7 ihalenin yaklaşık 29 milyon tutarının toplamından 3,5 kat fazla. Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP)’ta yayımlanan ihale bilgilerine göre hizmet alımının sözleşmesi bu yıl sonunda bitecek. Balıkesir ve ilçelerinde anket, mülakat, araştırma, analiz, raporlama gibi hizmetler 7/24 esasına göre yapılırken, Belediye; Şehir Araştırma Çalışmaları, Balıkesir Durum Değerlendirme Faaliyet Raporu, Bölge Bazlı Durum Değerlendirme Faaliyet Raporu, Ziyaret- Talep - Şikayet Raporu, Mahalle Hizmet İhtiyaç Analizi, Başkanlık Makamı Yönetici Özet Raporu ile Sene Sonu Değerlendirme Raporu gibi 11 kalemde hizmet alacak.

“BELEDİYE KAYNAKLARI BAŞKAN YÜCEL YILMAZ İÇİN HARCANIYOR”

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP)’ta yayımlanan AKP’li Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın verdiği ihaleye tepki gösterdi.

CHP’li Serkan Sarı şu değerlendirmede bulundu:

“Giderayak bu neyin ihalesidir? Maliyeti dudak uçuklatan hizmet alımı neyin nesidir? Seçime günler kala anket, mülakat, propaganda için Büyükşehir Belediyesi kaynakları Yücel Yılmaz için harcanıyor. Korkunun ecele faydası yok. Az kaldı. Her kuruşun hesabı sorulacak.”