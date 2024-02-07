CHP'li Karabat: Deprem Gelirleri Nerede ?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, 6 Şubat depremi dolayısıyla Deprem için toplanan vergilere ve yardımlara ilişkin bir değerlendirme yayınladı. İktidarın söz verdiği hiçbir vaadi yerine getirmediğini belirten Karabat; “Deprem için toplanan vergiler depremzedeler için harcanmıyor.” dedi.

6 Şubat faciasının yıl dönümüne acı ve matem kadar siyasi tartışmalar da damga vurdu. Depremin yıl dönümünde gözlerin çevrildiği bölgelerindeki manzara ne yazık ki fazla değişmedi. Özellikle bazı bölgelerin kaderine terkedildiği yönündeki eleştiriler devam ediyor.

DEPREM YARDIMLARINA NE OLDU?

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat; Bugüne kadar toplanan deprem yardımları ve deprem vergilerini madde madde sıralayarak, elde edilen gelirlerin depremzedeler için harcanmadığını söyledi.

Depremin iktidar için bir rant aracına dönüştürüldüğünü de savunan CHP’li Karabat; “AFAD’da toplanan bağış miktarı 1 Şubat 2024 itibarıyla 128 milyar 827 milyon liraya ulaştı. Erdoğan’ın deprem bölgesi için ayrıldığı söylediği para, AFAD’a yardım için toplanan paradan bile daha az.” dedi.

“HER KAFADAN BİR SES ÇIKIYOR!”

Deprem bölgesine ilişkin harcandığı açıklanan para miktarının çelişkili olduğunu söyleyen Karabat; “Cumhurbaşkanı bir rakam söylüyor, bakıyoruz Maliye Bakanı bambaşka bir açıklama yapıyor. Her kafadan bir ses çıkıyor. Erdoğan şu ana kadar deprem bölgesine 107 milyar TL kaynak ayrıldığını Maliye bakanı ise deprem için 2023’te 950 milyar TL harcandığını açıkladı. Ortada büyük çelişki var. Ama çözüm yok!” dedi.

1999 depreminin ardından toplanan Özel İletişim Vergisinden de bugüne kadar 38,9 milyar dolar para tahsil edildiğini hatırlatan Karabat; “Bölgede yapılması gereken konut sayısı ise 850 bini buluyor. Bu yıl sonuna kadar 200 bin konutu bitireceklerini söylüyorlar. Rakamların hiçbiri gerçekçi değil. Üstelik bu evler depremzedelere satılacak. O zaman bu kaynaklar nerelere harcanıyor?” dedi.