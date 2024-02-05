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CHP sosyal medya üzerinden iletişim kanalları kurdu

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CHP sosyal medya üzerinden iletişim kanalları kurdu
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, kamuoyu ve medya ile ilişkilerin daha sağlıklı yürütülmesi için sosyal medya üzerinden iletişim kanalları kurdu. CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut’un koordinatörlüğünde kurulan CHP İletişim hesapları, CHP’nin İletişim, Basın ve Medya Kanalı olarak kullanılacak.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, kamuoyu ve medya ile ilişkilerin daha sağlıklı yürütülmesi için sosyal medya üzerinden iletişim kanalları kurdu. CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut’un koordinatörlüğünde kurulan CHP İletişim hesapları, CHP’nin İletişim, Basın ve Medya Kanalı olarak kullanılacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in grup toplantıları, açılış, miting ve etkinliklerdeki konuşmalarından kesitler, CHP’nin gündem hakkındaki tutumu, parti ile ilgili gelişmeler, duyurular ve doğru haberler CHP İletişim sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, “Medya ve kamuoyu ile ilişkilerimizde şeffaflığa ve diyalog kanallarının açık olmasına önem veriyoruz. Partimizin gündem hakkındaki tutumunu, dezenformasyonla mücadele kapsamında partimizle ilgili en doğru haberleri, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in açıklamalarını, parti etkinliklerini bu kanallar üzerinden hızlı bir şekilde duyuracağız. Ayrıca Whatsapp ve Telegram üzerinden de bilgilendirme yapacağız” dedi.

CHP Genel Merkezi’nin sosyal medya platformları X, Facebook ve Instagram üzerinde açtığı hesaplar:

X: CHP_iletisim

Instagram: CHPiletisim

Facebook: CHP İletişim

Kaynak:Haber Kaynağı

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