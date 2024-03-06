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Beraberindeki 700 kişiyle, AK Parti’den ayrılıp DEVA Partisi’ne katıldı

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Beraberindeki 700 kişiyle, AK Parti’den ayrılıp DEVA Partisi’ne katıldı
Siirtli Bedrettin Gündüz ile birçoğu AK Parti’nin resmi üyesi olan yaklaşık 700 kişi, AK Parti’den ayrılarak DEVA Partisi’ne katıldı.

Siirt’in Pervari İlçesi Ormandalı Köyü’nde yaşayan Bedrettin Gündüz, AK Parti’den ayrılarak DEVA Partisi’ne geçti. Gündüz’e yaklaşık 700 kişilik bir ekip de eşlik etti.

DEVA Partisi Pervari İl Genel Meclis Listesi Birinci Sıra Adayı Olan Bedrettin Gündüz’e rozetini, seçim çalışmaları için Pervari’de bulunan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen taktı. DEVA Partisi Pervari Adayı İsmail Bilen ve DEVA Partisi Şirvan Adayı Refik Özturkan da yer aldı.

Gündüz, siyasete DEVA Partisi’nde katkı sunmaya devam edeceğini belirtti.

“Pervari ve Şirvan Belediyelerini kazanacağız”

Ekmen yaptığı açıklamada, Bedrettin Gündüz ve arkadaşlarına ‘Hoş geldiniz’ derken, Pervari ve Şirvan Belediye Başkanlıklarını kazanacaklarını belirtti.

Ekmen, Bedrettin Gündüz’ün katılmasıyla da İl Genel Meclis Üyeliğinde en az bir temsilcilerinin mecliste yer alacağını dile getirdi.

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