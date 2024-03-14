Babacan: Tarihteki yerinizi alın ve bu çetecilere karşı gelin

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 12 Mart Salı akşamı Denizli’de iftar programında konuştu. Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Mirza’nın da tanıtıldığı programda Babac an, ekonomiye ve üzeri örtülmek istenen Sinan Ateş suikastına değindi.

Ali Babacan’ın konuşmasından başlıklar şu şekilde:

“Cinayetin üstünün örtülmeye çalışıldığını biliyorlar”

“AK Parti’ye gönül vermiş; AK Parti’nin içindeki vicdanlı insanlar da, her şeyi biliyor, izliyor, ama şimdilik susuyorlar. Bu cinayetin üstünün örtülmeye çalışıldığını biliyorlar. Buradan, bu Ramazan akşamı, bu sofradan, kendilerine seslenmek istiyorum:Tarihteki yerinizi alın ve bu çetecilere karşı gelin; ‘Olmaz’ deyin. ‘Vicdanı mız, ahlakımız, inancımız buna el vermez’ deyin. Şu mübarek Ramazan ayında, haksızlığa karşı durun ve çıkın konuşun.Çünkü biliyoruz ki, ‘Haksızlık karşısında susan, dilsiz şeytandır.’”

“Sinan Ateş cinayeti örtbas edilmeye çalışılıyor”

“Ankara’nın, başkentin orta yerinde, çeteler bir cinayet işledi. Ankara’nın ortasında, gencecik bir adam, bir baba, bir kardeş katledildi. Ankara’nın ortasında, Sinan Ateş öldürüldü. Bu suikastla ilgili ortada henüz bir iddianame bile yok. 14 ay geçti; sürekli savcılar değiştiriliyor. Daha iddianameyi yazacak bir savcı ortada. Adalet bilerek, isteyerek geciktiriliyor. Herkes olan bitenin, hakikatin farkında: Sinan Ateş cinayeti, örtbas edilmeye çalışılıyor.”

“Zamanında birlikte yol yürüdüğümüz iktidardakiler göz yumuyorlar”

“Birileri suikastin zanlıları serbest kalsın diye uğraşıyor. Kim oldukları belli: Yıllardır bu işi yapanlar, yıllardır ülkeyi krizden krize sürükleyenler.Çetelerle dirsek teması içinde olanlar, çeteleri içlerine alanlar. Dükkanlara çökenler, iktidara çökmeye çalışanlar. Bunlar şimdi de Sinan Ateş suikastını örtbas etmeye çalışıyor. Herkes görüyor, biliyor; fakat susuyor. Ne acı ki arkadaşlar; zamanında birlikte yol yürüdüğümüz iktidardakiler tüm bunlara şu anda göz yumuyorlar.”

“Musa Ateş’e Allah’tan rahmet diliyorum”

“Ben, buradan bir kez daha Musa Ateş’e Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Şimdi olmasa da, ileride adalet er ya da geç yerini bulacak; Sinan Ateş’in katilleri de,arkasındaki çeteler de adalet önünde hesap verecekler.”

“İnsanlar iftara birilerini çağırırken iki kere düşünmek zorunda kalıyor”

“İlköğretim çağında bize ne öğrettiler? Türkiye misafirperver bir ülkedir dediler, değil mi? ‘En önemli özelliğimiz’ dediler. Gidilen bir evde, yemek yemeden kalkılmaz dediler, değil mi? Bugün insanlar, iftara birilerini çağırırken iki kere düşünmek zorunda kalıyor. Haksız mıyım?”

“Toplumumuzun dokusu çürüyor”

“Şu andaki iktidar maalesef herkesi yoksullukta eşitledi. Bunun sosyal sonuçları da çok ağır olmaya başladı. Her türlü yasadışı kumar, fuhuş ve bahisler, internette oynanan oyunlar, paralı kumar, memlekette tavan yaptı. Gayri meşru olup olmadığına bakmaksızın hızla zengin olma, köşeyi dönme anlayışı yaygınlaştı. Toplumumuzun dokusu, şu andaki ekonomik şartlar altında çürüyor. Tüm bunlara şahidiz arkadaşlar, ama umutsuz da değiliz.”