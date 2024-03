Babacan: On yaşındaki çocuk görüyor, iktidar görmüyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Amasra’da bir basın toplantısı düzenledi. Amasra Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım’ın da tanıtıldığı basın toplantısında Babacan yaklaşan yerel seçimlere, ekonomiye ve Amasra’da yapılması planlanan termik santrale değindi.

“Gençlerimiz ailesinin ödeyeceği faturaları düşünüyorlar”

“Kötü yönetim yüzünden gençlerimiz okulda ailesinin ödeyeceği faturaları düşünüyorlar. Her şeyin farkındalar. Fakat arkadaşlar on yaşındaki çocuk görüyor, iktidar görmüyor. Emekliler kiralarını ödeyemiyor, her gittiğimiz yerde bize dertlerini anlatıyor, iktidar görmüyor. Emekliler et kuyruklarında; ev alma, araba alma hayalleri yok, sabahın 2’sinde 3’ünde kuyruğa giriyor ki kıymayı 100 lira daha ucuza alabilir miyim diye.”

“Genç arkadaşımız hayal dahi kuramıyor”

“Sincan’da bir öğrenci arkadaşımız yanıma gelip derdini anlattı. 7. sınıf öğrencisi, 12 yaşında. Ne dedi biliyor musunuz? ‘Bu dönemde geçim zor’ dedi.‘Babam poşet satıyor, annem fabrikada çalışıyor, geçinemiyoruz’ dedi. ‘Ben gezemiyorsam, eğlenemiyorsam, ekmeğimi alamıyorsam bu ülkede iyi bir ekonomi yoktur’ dedi. Bunları söylerken gözyaşlarını da tutamadı. Bakın arkadaşlar, henüz on iki yaşında bir arkadaşımız. Ülkemizin yarınlarını kurması gereken bu genç arkadaşımız hayal dahi kuramıyor.”

“Emeklilerimiz bu kadar büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmamıştı”

“Yakın tarihimizde hiçbir zaman emeklilerimiz bu kadar büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmamıştı.Bunun da en önemli sebebi ne biliyor musunuz? En önemli sebebi; TÜİK'in açıkladığı enflasyon gerçek enflasyon değil. Halkın gördüğü, hissettiği, alışveriş yaparken bizzat yaşadığı enflasyon TÜİK'inaçıkladığı enflasyonun çok çok üstünde. Bu rakamlarla oynamaya ilk 2018-2019’da başladılar. O birinci damat döneminde. Baktılar ki enflasyonu düşüremiyorlar, döndüler TÜİK’e dediler ki ‘Enflasyonu düşür TÜİK’ dediler.”

“Maaşın kökü diye bir şey öğrettiler millete”

“Geçen yıl 7 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşını bu yıl 10 bin liraya çıkarttılar değil mi?Oran kaç? Yüzde 33. Vatandaşımız dedi ki, ‘Ya arkadaş gerçek enflasyon yüzde 130. TÜİK bile yüzde 65 açıklıyor. Bu yüzde 33 zam nedir?’ diye sordu. Onlar da dedi ki, ‘Biz maaşın köküne zam yaptık ya’ dediler. Maaşın kökü diye bir şey öğrettiler millete. İnanılır gibi değil, yani inanılır gibi değil.”

“Seçimi kazandı ama helalinden kazanmadı”

“Seçimlerden önce faizi yüzde 8 buçuk gösterdi, seçimden sonra 8 ayda 8 kere faiz arttırdı, yüzde 45’e çıkarttı. Seçimlerden önce benzinin mazotun fiyatını 18 TL gösterdi, seçimlerden sonra 40 liraya çıkarttı. Seçimlerden önce doların kurulunda 18 liraya bastırdı, seçimden sonra 30 liranın üzerine yükseltti. Ben onun için diyorum ki, evet, seçimi kazandı ama helalinden kazanmadı.”

“100 binin üzerinde öğrenci üniversiteyi kazandığı halde kayıt yaptırmadı”

“Bir üniversite öğrencisi oturduğu şehirden başka bir şehirde üniversiteyi kazandıysa ve yurt da çıkmadıysa okuması çok zor. Geçen sene bakın 100 binin üzerinde üniversite öğrencisi üniversiteyi kazandığı halde kayıt yaptırmadı. Çünkü başka bir şehirde üniversite kazandı, yurt da çıkmadı, kayıt yaptıramadı.”

“‘Silivri soğuktur’ diyor gençler”

“Bakın gençlerle ilgili sorunlar sadece ekonomide de değil. Gençler yanıma geliyor, diyorlar ki ‘Bir tweetbile atmaktan korkuyoruz’. Gençler yanıma geliyor, ‘Selfie çekelim, ama sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayın diyorlar. ‘Mülakatlarda bizi elerler’ diyorlar. Hatta daha ileriye gidip ‘Silivri soğuktur’ diyor gençler bana.”

“Paradan 6 sıfırın atıldığı ve ilk kullanıldığı yer Amasra”

“Eskiden 31 Aralık 2004'e kadar en küçük banknotun 1 milyon lira olduğunu hatırlayalım. Ne yaptık? 31 Aralık gecesi altı sıfır attık ve 1 yeni lirayı ülkemizle tanıştırdık. Ve ilk yeni 1 Türk lirasını da burada, Amasra’da bir restoranda restoran sahibine hesap öderken ödedik. Amasra'nın da ekonomi tarihimizde bu açıdan çok önemli bir yeri var. Paradan 6 sıfırın atıldığı ve ilk kullanıldığı yer Amasra.”

“Amasra’ya bir termik santralle kimsenin ihanet etmeye hakkı yok”

“Kömür ocakları Amasra’nın ekonomisi için son derece önemli. Toprağın altından o değerleri çıkarmak ekonomiye can vermek önemli. Tabii ki tedbir almak, iş sağlığı ve güvenliği konusunda gereken her şeyi yapmak şartıyla. Ancak mesele bu kömürü yakıp da elektrik üretmeye geldiğinde Amasra ‘hayır’ diyor. Kömür madenciliğine ‘evet’, çevreyi kirleten termik santrallere ‘hayır’. Bu tabiat harikası, bu kültür ve mirası bu güzel ilçemiz Amasra’ya bir termik santralle kimsenin ihanet etmeye hakkı yok.”