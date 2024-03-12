Babacan: Musa Ateş’e adalet borcumuz var

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabında 30 Aralık 2022’de uğradığı suikast sonucu öldürülen Ülkü Ocakları eski genel başkanı Sinan Ateş’in vefat eden babası Musa Ateş’e dair bir taziye mesajı yayınladı.

“Bu cinayet tamamen aydınlatılana kadar takipçisi olacağız”

“Rahmetli Sinan Ateş’in babası Musa Ateş vefat etti.Musa Bey, Ankara’nın göbeğinde siyasi bir cinayete kurban giden oğlunun faillerinin ortaya çıktığını ve sorumluların hak ettiği cezayı aldığını göremeden aramızdan ayrıldı. Siyasi engeller, karartmalar nedeniyle 14 ayda iddianame dahi hazırlanamadı, gözler önünde işlenmiş bir cinayet, tüm delilleriyle hesapsız bırakıldı. Siyasi nüfuzlarıyla hakkın tecellisine engel olanlar yüzünden Musa Bey’in gözyaşları dinmedi. Bizim Sinan Ateş’in evlatlarına, eşine, annesine ve evladının fotoğrafını öpüp ağlayan Musa Ateş’e adalet borcumuz var. Bilinmelidir ki er ya da geç adalet yerini bulacak ve karartılmaya çalışılan bu cinayet tamamen aydınlatılana kadar bizler de takipçisi olacağız.Musa Ateş’e Allah’tan rahmet, acılı ailesine sabır diliyorum.”