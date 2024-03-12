  1. Anasayfa
  2. Siyaset
  3. Babacan: Musa Ateş’e adalet borcumuz var

Babacan: Musa Ateş’e adalet borcumuz var

Yayınlanma:
Babacan: Musa Ateş’e adalet borcumuz var
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabında 30 Aralık 2022’de uğradığı suikast sonucu öldürülen Ülkü Ocakları eski genel başkanı Sinan Ateş’in vefat eden babası Musa Ateş’e dair bir taziye mesajı yayınladı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabında 30 Aralık 2022’de uğradığı suikast sonucu öldürülen Ülkü Ocakları eski genel başkanı Sinan Ateş’in vefat eden babası Musa Ateş’e dair bir taziye mesajı yayınladı.

“Bu cinayet tamamen aydınlatılana kadar takipçisi olacağız”

“Rahmetli Sinan Ateş’in babası Musa Ateş vefat etti.Musa Bey, Ankara’nın göbeğinde siyasi bir cinayete kurban giden oğlunun faillerinin ortaya çıktığını ve sorumluların hak ettiği cezayı aldığını göremeden aramızdan ayrıldı. Siyasi engeller, karartmalar nedeniyle 14 ayda iddianame dahi hazırlanamadı, gözler önünde işlenmiş bir cinayet, tüm delilleriyle hesapsız bırakıldı. Siyasi nüfuzlarıyla hakkın tecellisine engel olanlar yüzünden Musa Bey’in gözyaşları dinmedi. Bizim Sinan Ateş’in evlatlarına, eşine, annesine ve evladının fotoğrafını öpüp ağlayan Musa Ateş’e adalet borcumuz var. Bilinmelidir ki er ya da geç adalet yerini bulacak ve karartılmaya çalışılan bu cinayet tamamen aydınlatılana kadar bizler de takipçisi olacağız.Musa Ateş’e Allah’tan rahmet, acılı ailesine sabır diliyorum.”

Kaynak:Haber Kaynağı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Siyaset
Hüseyin Baş: Ortalığı ayağa kaldırıyorlar ama İsrail’le ticarete devam ediyorlar
Hüseyin Baş: Ortalığı ayağa kaldırıyorlar ama İsrail’le ticarete devam ediyorlar
Karatutlu: ‘Depremin şehrimize ve bölgemize verdiği hasar sona erene kadar çalışmaya devam edeceğim
Karatutlu: ‘Depremin şehrimize ve bölgemize verdiği hasar sona erene kadar çalışmaya devam edeceğim
Gelecek Partili Şahin’den İktidara 'Deprem Konutları Nerede?' Çıkışı
Gelecek Partili Şahin’den İktidara 'Deprem Konutları Nerede?' Çıkışı
Babacan: On yaşındaki çocuk görüyor, iktidar görmüyor
Babacan: On yaşındaki çocuk görüyor, iktidar görmüyor
CHP'li Taşcıer: AKP İçin Samimiyet Testi Burada
CHP'li Taşcıer: AKP İçin Samimiyet Testi Burada
Hüseyin Baş: Sadece müteahhitler değil, belediyeler ve hükümet de sorumlu
Hüseyin Baş: Sadece müteahhitler değil, belediyeler ve hükümet de sorumlu
CHP'li Karabat: Döviz ve altında yaşanan artışın gıda enflasyonuna olumsuz yansıyacak
CHP'li Karabat: Döviz ve altında yaşanan artışın gıda enflasyonuna olumsuz yansıyacak