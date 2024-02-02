Babacan: ‘Mülakatı kaldıracağız’ vaadi unutuldu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Kocaeli ziyaretinde bir vatandaşla gerçekleştirdiği so hbeti yayınladı. Vatandaşın torpilden, liyakatsizlikten dert yandığı diyalogda Babacan, Erdoğan’ın kaldırma sözü verdiği mülakat sorununa tekrar değindi.Babacan’ın vatandaşla gerçekleştirdiği diyalogdan başlıklar şöyle:

“‘Torpil olmayınca olmaz’ diyorlar değil mi?”

Vatandaşın “Ankara'da kızım o kadar istiyor ki, Sağlık Meslek Lisesi mezunu. Torpil istiyorlar. Parti tutmak zorunda mıyım?” sözleri üzerine Babacan, “Torpil olmayınca olmaz’ diyorlar, değil mi?” yanıtını verdi. Vatandaşın torpil istemediğini, kızının hakkıyla işe girmesini istediğini belirtmesi üzerine Babacan şu yanıtı verdi: “Bunun için bir iktidar değişikliği lazım. Yoksa bunlar çok alıştı bu işlere.”

“Üniversite mezunu diye çocuğumu işe sokamadım”

Vatandaş, sıkıntılarını şu sözlerle dile getirdi: “Ya benim sesim çıkmıyor. Burada benim sesim çıkmaz. Tek kişiyim ben. Rica ediyorum. Şimdi gençlerimiz üniversite mezunu. Ben burada üniversite mezunu diye çocuğumu işe sokamadım. İlkokul mezunu olacakmış.”

“Mülakat, işine gelmeyenleri eleme mekanizması olarak kullanılıyor”

Ali Babacan, vatandaşla sohbetinde Erdoğan’ın kaldırma sözü verdiği mülakatlara da değindi:“Mülakat, işine gelmeyenleri eleme mekanizması olarak kullanılıyor. Aslında Cumhurbaşkanı da söz verdi seçimden önce. ‘Mülakatı kaldıracağım’ dedi.”

Ali Babacan, videoyu paylaştığı tweet metninde şu ifadeleri kullandı: “Ülkemizde çocuklar ‘Üniversite okuyacaksın, işe gireceksin’ diyerek büyüdü. Şu an gençler üniversite mezunu ama işsiz. ‘Mülakatı kaldıracağız’ vaadi unutuldu, gitti. Topyekûn bir zihniyet değişikliği şart.”