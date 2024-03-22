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Babacan: Merkez Bankası’nın faiz artışı bir işe yaramaz, yaramayacak

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Babacan: Merkez Bankası’nın faiz artışı bir işe yaramaz, yaramayacak
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yayınladığı videoda Merkez Bankası’nın faiz artırım kararını değerlendirdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yayınladığı videoda Merkez Bankası’nın faiz artırım kararını değerlendirdi. Hatay’daki seçim otobüsünden seslenen Ali Babacan şunları söyledi:

“Hukuk olmadan, adalet olmadan enflasyonu düşüremezsiniz”

“Evet, aldattı. Onun için helalinden kazanmadı. Merkez Bankası’nın faiz artışı da artık bundan sonraekonomiyi kurtarmaz. Merkez Bankası’nın faiz artışı da bir işe yaramaz yaramayacak. Sadece bu millete daha fazla zulüm anlamına gelecek çünkü TÜİK bağımsız bir şekilde dürüst bir şekilde doğru enflasyonu açıklamadan güven oluşturamazsınız. Hukuk olmadan, adalet olmadan enflasyonu düşüremezsiniz. Hukuk olmadan, adalet olmadan ekonomiyi düzeltemezsiniz. Her gün hukuku çiğneyip, her gün adaleti çiğneyip arkasından bu ülkede ekonomiyi düzelttim diyemezsiniz. Olmadı olmayacak.”

“Seçimlerden bu yana tam 9 kez faiz artırdı”

Merkez Bankası bugün politika faizini %45’ten %50’ye çıkarttı. Seçimlerden önce, geçen seneki genel seçimlerden önce sayın Erdoğan ne demişti? ‘Ben iş başında olduğum sürece faiz artmaz, indi daha da inecek’ dememiş miydi? ‘Nas var, faiz inecek’ dememiş miydi? Ne oldu? Seçimlerden bu yana tam 9 kez faiz artırdı. Faizi artıran Sayın Erdoğan’ın kendisi. Merkez Bankası’nın haddine mi izin almadan, onay almadan faiz artırmak? Seçimlerden önce faiz inecek dedi seçimlerden sonra 9 kez faiz artırdı.”

“Faiz artırmaktan ve vergi artırmaktan başka bir iş yaptılar mı?”

“Dikkat edin bakın, tam 10 ay geçti 10 ay. Geçen seneki seçimlerden bu yana 10 ay geçti. 10 aydır faiz artırmaktan ve vergi artırmaktan başka bir iş yaptılar mı Allah aşkına? Yaptıkları tek şey bu. Faiz artırdılar, vergi artırdılar. Ülkede enflasyon patladı gitti. Olan emekliye oldu, olan çiftçiye oldu. Türkiye’nin her yerinde emeklimiz feryat ediyor. ‘Geçinemiyorum’ diyor. Ve üstüne üstelik bu faiz artışıyla beraber kredi kartı borcu olan, borcu olan esnafımız, borcu olan çiftçimiz daha ağır bir yükle de karşı karşıya kaldı. Hatay’dan seçim otobüsümüzden bütün milletimize selamlarımı iletiyorum. Bu sıkıntılı günler bir an önce geçsin ve Türkiye özgürlüğe, adalete, zenginliğe ulaşsın diyorum.”

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