Babacan: Çete ülkeleri gibi yaşama utancına son verin

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabında Gaziemir’de öldürülen taksici Oğuz Erge cinayetine dair paylaşımda bulundu. Ülkede otuz milyon civarında ruhsatsız silah olduğuna değinen Babacan’ın paylaşımı şu şekilde:

“Oğuz Erge’nin iki evladı yetim kaldı, başka çocuklar yetim kalmasın”

“Perşembe akşamı, İzmir’de aracına aldığı kişi tarafından katledilen Oğuz Erge’nin görüntülerini izlediğimde kahrolmuştum. İki evlat sahibi 44 yaşındaki Erge’nin ‘Hava soğuk, insanları yolda bırakmak olmaz’ diyerek taksisine aldığı katilin baştan sona insanlık ve insaf dışı sözlerinin ardından ruhsatsız silahla bu cinayeti gerçekleştirdiğini okuyunca, bir kez daha kahroldum. Ekteki haberde Umut Vakfı verilerine göre ülkemizde 30 milyon civarında ruhsatsız silah olduğu yazıyor.

Yasal denetim olmadan, araştırmadan, ruhsatsız bu kadar silah satılması kabul edilebilir bir mesele değil. Her gün sokaklarında dolaştığımız ülkemizin, her saat ve herkes için güvenli olmasını sağlamak zorunludur. Bir vatandaş olarak İçişleri Bakanlığını göreve davet ediyorum. Oğuz Bey’in iki evladı yetim kaldı, artık başka çocuklar yetim kalmasın, başka ailelerin ocağına ateş düşmesin. Ruhsatsız silahlanmaya yönelik denetimleri hızla artırın, silah satışlarının marketten su almak kadar kolay olduğu çete ülkeleri gibi yaşama utancına son verin.”