Haber Global'de katıldığı programda 2028 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Sinan Oğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısında bulundu.

İstifa Edin

Sinan Oğan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısında bulunurken şu ifadelere yer verdi:

"Eğer bu seçim bir referandum ise siz kaybettiniz, istifa edin. En doğru kararı CHP seçmeni verecektir. O cenahtaki herkesin istifa etmesi lazım. Seçimi kaybeden koştuğu bırakmıyor. Gençlerin önünü açmak lazım. Ben sayın Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsaydım istifa ederdim."

2028 Seçimlerinde Cumhurbaşkanı Adayıyım

Kimseye sır değil, şimdiden ilan ediyorum, 2028 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayıyım. Bizi bugün eleştirenler yarın "haklısın" diyecektir. Ben MHP'den ihraç edildikten sonra hiçbir partiye gitmedim. O zaman AK Parti'den de CHP'den de teklif aldım. Her defasında eleştirildim. "O partiye gideyim, bu partiye gideyim" tarzında bir siyaset ve yaşam tarzım yok. Şimdi niye o zaman Cumhur İttifakı'nı destekledin diyecekler. Tarafsız kalmak bir seçenek değil. Böyle bir ortamda ben gelecek planlaması yapıyorum, niye tarafsız kalayım ki?