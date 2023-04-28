Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın twitter’da oğluyla çeldiği resmin altına “Çekildik” diye mesaj atması sosyal medyada bir anda en çok konuşulan konulardan biri oldu.

İKİNCİ TURA KALAMAZSA KİMİ DESTEKLEYECEK?

Oğan, ikinci turda seçime girecek ittifakın adaylarıyla görüşme yapacaklarını belirterek, şunları kaydetti: "Milli politikalarda gelin bir protokol yapalım ve milli bir duruş sergileyelim. Bunu sağlıyorsanız size destek vermeye hazırız, diyeceğiz. 'Sağlamayız' derlerse diğeriyle konuşuruz. Onlar da 'Sağlamayız, biz HDP'yi, HÜDA PAR'ı da bırakmayız' derlerse o zaman biz de vatandaşlarımızla oturur yeniden konuşur, değerlendirme yaparız."

ADAYLIKTAN ÇEKİLME İHTİMALİ VAR MI?

Oğan, “Ben kimsenin oyunu bölmek için aday olmadım. Ben bizim olanı istedim. O çağrıların adresi ben değilim. Sayın Kılıçdaroğlu Türk milliyetçilerini temsil edemez. Sayın Erdoğan temsil edemez. Ben daha çok milliyetçilerden oy alan Sinan Oğan olarak başka bir milliyetçi aday var mı ki ben onun oyunu böleyim. Tek milliyetçi aday benim ve dip dalgası var. Kimse milliyetçiliği gerçek anlamda temsil etmiyor. Şimdiye kadar bize devleti yönetme hakkı vermediler. Türk milliyetçileri yalnızca polis olsun, özel harekatçı olsun dediler. Ben iki şeyi hayal ediyorum. Türk milliyetçilerini bir çatı altında toplamak. Parti kurmak gibi bir düşüncem yok. Ben AK Parti'ye, MHP'ye, İYİ Parti'ye, Zafer Partisi'ne oy veren Türk milliyetçilerinin oyuna talibim.” dedi.