Dün sabah saatlerinde yoğun yağış sebebiyle Şanlıurfa ve Adıyaman'da sel felaketi yaşandı. 15 vatandaşımızın hayatını kaybettiği sel felaketinde, Şanlıurfa'da kameralara takılan bir görüntü hem sevindirdi hemde üzdü. Akıntıya kapılan anne ve bebeğini canının hiçe sayan iki kişi sel sularına girerek kurtardılar.

Şanlı Urfa’da sele kapılan kadını ve kucağındaki çocuğunu kurtarmak için canlarını hiçe sayıp sel suyunu atlayan koca yürekli insanlar.



İyi yürekli insanlar iyi ki varsınız.#yargı #Malatya #DEPREMOLDU

Günaydın Elif Yalancının #perşembe Şahan #yagmur #sanliurfa #selfelaketi pic.twitter.com/8u1FI1pU1g — Bay Pozitif (@BayPozitif06) March 16, 2023