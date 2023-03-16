Dün sabah saatlerinde yoğun yağış sebebiyle Şanlıurfa ve Adıyaman'da sel felaketi yaşandı.  15 vatandaşımızın hayatını kaybettiği sel felaketinde, Şanlıurfa'da kameralara takılan bir görüntü hem sevindirdi hemde üzdü. Akıntıya kapılan anne ve bebeğini canının hiçe sayan iki kişi sel sularına girerek kurtardılar.