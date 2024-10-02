Uzmanı Uyarıyor: Sonbaharda Konjonktivite Dikkat!

Özel Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, kızarma, göz sulanması, ağrı, kaşıntı ve batma gibi belirtilerle kendini belli eden Konjonktivitin ilkbahar ve sonbahar aylarında artış gösterdiğine dikkat çekti.

Alerjik Konjonktivitin ilkbahar ve sonbahar aylarında pik yaptığını ve çocukları da sıklıkla etkilediğini belirten Doç. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, “Bunun yanısıra viral konjonktivitlerde sonbahar kış aylarında artmaktadır. Okulların açılmasıyla birlikte kalabalık, toplu yaşam alanlarına dönüş yapılması, virüslerin yarattığı konjonktivitler gözün kızarması, sulanması, çapaklanması gibi belirtilerle kendini gösterir. Bu bulaşıcı bir hastalıktır. Kapalı alanlar viral konjonktivitlerin salgın şeklinde görülmesine neden olur” dedi.

GÖZ VE EL TEMİZLİĞİ ÖNEMLİ

Doç. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, Konjonktivit tedavisinde göz damlaları kullanıldığını ve hangi damlaları ne kadar kullanacağınıza göz doktorunun karar verdiğini belirterek hastalığın yaşam kalitesini düşürdüğü bilgisini verdi.