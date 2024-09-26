Uzmanı Uyarıyor! Değişen Hava Koşulları Migren Hastalarını da Zorluyor

Değişen Hava Koşulları Migren Hastalarını da Zorluyor. Kişinin hayat kalitesini derinden etkileyen migren konusunda yayınlanan bir makale ilginç verileri ortaya koyuyor. Yaklaşık 30 yıl boyunca ABD’de migrenli yetişkinler arasında yapılan 11 çalışmanın analiz edilmesiyle ortaya çıkan sonuçları değerlendiren makalede, son otuz yılda migren yaygınlığı sabit kalırken, özellikle son 20 yılda migrenin günlük aktiviteler üzerindeki etkisinin gittikçe daha kötü hale geldiğine dikkat çekildi.

Her geçen gün dünyamız için büyüyerek devam eden bir sorun olan iklim değişikliği çevreyle birlikte insan sağlığını da derinden etkiliyor. Özellikle bu konuda yapılan araştırmalar, hava kirliliği, artan sıcaklar ve değişen atmosferik basıncın migren hastaları üzerinde de olumsuz etkiler yarattığını ortaya koyuyor. Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Yüksel Dede, hava koşullarına karşı hassas olan migren hastalarının bu küresel krizin gölgesinde yaşam kalitelerini korumak için yeni stratejiler geliştirmek zorunda kaldığını söyledi.

KÖTÜLEŞEN HAVA KALİTESİ BAŞ AĞRISINI ARTIYOR

Konuyla ilgili uluslararası Headache Dergisinde yayınlanan bir makaleye işaret eden Dr. Dede, “Makalede, yaklaşık 30 yıl boyunca ABD’de migrenli yetişkinler arasında yapılan 11 çalışmanın analiz sonuçları yer alıyor. Buna göre, son otuz yılda migren yaygınlığı sabit kalırken migrenin kişinin günlük aktiviteleri üzerindeki etkisinin özellikle 2004 yılından bu yana gittikçe daha kötü hale geldiği ortaya konuyor. Bu sonucun ortaya çıkmasında çevresel faktörler en göze çarpan etken olarak karşımıza çıkıyor. Başka bir çalışma ise kötüleşen hava kalitesinin baş ağrısı nedeni ile acil servis başvuruları arasında makul bir ilişki olduğunu ortaya çıkardı.”

HASTALARIN İŞ VE OKUL HAYATI AKSIYOR

Dr. Yüksel Dede, iklim değişikliğinin migren hastalarının yaşam kalitelerini olumsuz yönde etkilerken, hastaların işte ve okulda devamsızlık yapmalarına, günlük hayatta yerine getirdikleri işleri aksatmalarına, sosyal hayatta, iş hayatında ve hatta hobilerini yaparken zorlanmalarına neden olduğunun altını çizdi.

HAVA DEĞİŞİKLİKLERİ BEYİN KİMYASALLARININ DENGESİNİ BOZUYOR

Aşırı hava olaylarının daha sık ve yoğun hale gelmesinin, migren ataklarının sıklığının ve şiddetinin artmasına neden olabileceğine işaret eden Dr. Dede, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hava ile ilgili migren tetikleyicileri arasında parlak gün ışığı, yüksek nem, aşırı sıcak veya soğuk bulunuyor. Orman yangınlarından kaynaklanan hava kirliliğinin migren tetikleyicisi olup olmadığı belirsiz olsa da havadaki bu değişikliklerin serotonin gibi beyindeki kimyasalları etkileyerek migreni tetikleyebileceğini ifade eden yayınlar var.”