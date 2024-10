Uzmanı Dikkat Çekti! Gripten korunmanın en iyi yolu aşı olmak…

Hasta kişilerden etrafa saçılan virüs parçacıklarının havada asılı kalabilme yeteneğinde olmasının bulaşıcılığı daha da arttırdığına dikkat çeken Dr. Dilek Leyla Mamçu, şu bilgileri verdi:

“Hasta bir kişinin bir ortama girip çıkması bile o ortamda bulunan kişileri hastalığın bulaşması açısından risk altına sokabilir. Bu nedenle grip evde, iş yerinde, okullarda, kreşlerde, toplu taşıma araçlarında çok kolaylıkla bulaşır. Mikrobu kapmış ancak henüz belirtileri başlamamış, yani hastalığı kuluçka sürecinde olan kişiler de virüsü yayabilir. Bulaşma yolları oldukça basit ve bulaşması bu kadar kolay olan bir hastalığın bulaşma yollarına karşı önlem almanın çok zor olduğu hatta olanaksız olduğu söylenebilir.”

İlaç harcamaları ve iş gücü kaybı nedeniyle ekonomi de etkileniyor

Grip hastalığının ekonomik boyutuna da değinen Dr. Dilek Leyla Mamçu, “Ülkemizde her yıl yüzbinlerce kişi gribe yakalanıyor. Bu nedenle her yıl milyonlarca liralık ilaç harcaması yapılıyor, iş gücü ve üretim kayıpları yaşanıyor. Grip nedeniyle her 100 çalışan için 30 ila 195 günlük iş gücü kaybı oluşuyor. Başka hiç bir hastalığın etkisi bu kadar büyük değil.” açıklamasını yaptı.

Kimler ne zaman grip aşısı olmalı?