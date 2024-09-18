Uykusuzluk Birçok Sağlık Sorununun Sebebi Olabilir! Uyku Bozukluğu Nasıl Tedavi Edilir? Uyku, hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır. Zihnimizin dinlenip yenilendiği uyku süreci, sağlıklı bir yaşam için oldukça önemlidir. Son yıllarda artan yoğun yaşam temposu ve stres ortamları, birçok insanın uyku düzenini olumsuz etkileyerek, yaşam kalitesini düşürüyor. İşte Uykusuzluğun çözümleri.

Günümüzün nasıl geçeceğini bile uyku düzenimiz belirliyor ve uykusuzluk, ruh halimizi oldukça etkiliyor. Sohbetlerimizde sık sık konuşulan uyku, başta ruh sağlığımız olmak üzere vücudumuzun tüm döngüsünü etkiliyor. Uykusuzluk ise tam tersi birçok mental ve fiziksel sağlık sorununa yol açabiliyor veya mevcut sorunları daha da kötüleştirebiliyor. Sağlıklı olma halimizi olumsuz yönde etkileyen uykusuzluk sorunuyla ilgili konuşan Infinity Regenerative Clinic Medikal Direktörü Uzm. Dr. Yıldıray Tanrıver ‘’Uyku, sağlıklı bir yaşam için olmazsa olmaz bir ihtiyaçtır. Bedenimizi ve zihnimizi dinlendiren uyku vücudumuzun kendini onarmasını, enerji depolamasını ve beynimizin gün boyunca aldığı bilgileri işlemesini sağlar. Uykusuzluk yani insomnia da tüm bu işlevlerin sekteye uğramasına sebep olarak, sağlığımızı negatif yönde etkiler. Son yıllarda uykusuzluk yeterli ve kaliteli uyku alamama durumu sıkça rastladığımız şikayetlerden biri haline geldi. Uykuya dalmakta güçlük çekme, gece sık sık uyanma veya erken uyanma gibi belirtilerle kendini gösteren uykusuzluk, altında birçok nedeni barındırabilir ve mutlaka üzerine gidilmesi gerekir.” dedi ve uykusuzluğun nedenlerinden bahsetti. “Uykusuzluk sorununun birçok nedeni olabilir. Bunların başında sağlığımızı olumsuz etkileyen her rahatsızlıkta olduğu gibi stres geliyor. Ayrıca artık hepimiz bilgisayar başında çalışıyor ve telefon ekranlarında sosyalleşiyoruz bu ekranlardaki mavi ışığa maruz kalmak da uykusuzluğun önemli bir sebebi. Buna ek olarak düzensiz yaşam alışkanlıkları, gürültü ve çevre kirliliği, uyku apnesi, genetik yatkınlık, huzursuz bacak sendromu, sigara ve alkol kullanımı da uykusuzluk sorunlarına neden oluyor.” dedi.

Uykusuzluk Birçok Sağlık Sorununun Sebebi Olabilir

Sağlıklı olma halinin sürdürülebilirliği için iyi uykunun şart olduğunu da söyleyen Uzm.Dr. Tanrıver ’’ Vücudumuzda hormon dengesinin sağlanmasından, hafızanın güçlendirilmesine kadar pek çok önemli işlevi olan uyku, sağlıklı olma halimizi doğrudan etkiler. Uyku sorunları tedavi edilmediği durumlarda farklı hastalıklara sebep olabilir. Bu sorunların başında gelen kardiyovasküler hastalıklar sonucunda; yüksek tansiyon, kalp hastalıkları ve felç riski artabilir. Uykusuzluk kilo kontrolünü zorlaştırarak, metabolizmayı bozabilir. Ayrıca insülin direncine yol açarak, obezite ve tip 2 diyabet riskini artırabilir. Bağışıklık sisteminin zayıflamasına da neden olarak, vücudu enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı daha savunmasız hale getirebilir. Depresyon, anksiyete ve diğer ruhsal sağlık sorunlarını tetikleyerek, beyin kimyasallarını etkileyebilir ve duygusal dengesizliklere yol açabilir. Ayrıca koordinasyonu ve reaksiyon süresini bozarak trafik kazaları, iş kazaları ve diğer tehlikeli durumlarda artışa yol açabilir. Tüm bunların yanı sıra bütünsel sağlığımızı en çok etkileyen sindirim sistemini etkileyebilir, bağırsak sorunları gibi rahatsızlıklara yol açabilir. Kadınlarda hormon dengesini bozarak, adet döngüsünde düzensizlikler ve libido değişiklikleri gibi sorunlara yol açabilir.” dedi.

Uyku Bozukluğu Nasıl Tedavi Edilir?

Sağlıklı bir yaşam sürdürmek için uyku sorunlarını dikkate almalı ve olası rahatsızlıklara sebep olmasının önüne geçmek için uygulanan tedavilerden bahseden Uzm. Dr. Yıldıray Tanrıver ‘’Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından kabul edilen ve önerilen bir tedavi yöntemi olan “akupunktur” geleneksel Çin tıbbına dayanan ve ince iğnelerin vücutta belirli noktalara yerleştirilmesiyle yapılan bir tedavi yöntemidir. Uykusuzluk ve uyku bozuklukları tedavisinde etkin bir biçimde kullanılan akupunktur, özellikle stres ve anksiyeteyi yönetmeye yardımcı olarak, uyku bozukluğunun tedavisinde kullanılan ve olumlu sonuçları olan bir yöntemdir.

Bunun dışında vitamin eksiklikleri de uyku bozukluklarına yol açabilir ve doğru tedaviyle yaşanan sorunların önüne geçilebilir. Kişinin ihtiyaçlarına uygun vitamin takviyeleri önemli bir rol oynayabilir. Vitamin eksikliğinden kaynaklanan uyku bozukluklarının tedavisinde, eksik vitaminlerin doğru bir şekilde belirlenmesi ve eksikliğin giderilmesi gerekir. Burada kullandığımız en önemli yöntemlerden biri olan IV terapi ile vücuda eksik olan vitamin, mineral ve diğer besin maddelerini doğrudan damar yoluyla verebiliyoruz. IV Terapi ile vücutta eksik olarak bulunan vitamin mineral doğrudan kan dolaşımına verilebilir bu sayede hızlı bir sonuç alınabilir. Yaz aylarından sonbahar aylarına geçtiğimiz bu dönemde yani mevsim geçişlerinde de hastalıklara karşı korunmada da oldukça etkili olan IV Terapi ile sağlıklı bireylerin genel sağlıklarını iyileştirerek, uykusuzluk probleminin de önüne geçilebilir’’ dedi.