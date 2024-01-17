Toplum sağlığı için eşdeğer ilaçlar şart

Ülkemiz; üretim gücü, kapasitesi, teknolojisi, yetkin insan gücüyle çok köklü bir ilaç endüstrisine sahip bulunuyor. Türk ilaç endüstrisinin en güçlü olduğu yanlarından biri eşdeğer ilaçlarda sahip olduğu dünya standartlarındaki kalite ve kapasite olarak öne çıkıyor. Referans ilaçlarla aynı özelliklere sahip olduğu, hasta üzerinde aynı tedaviyi sağladığı bilimsel çalışmalarla kanıtlandıktan sonra satışa sunulan eşdeğer ilaçlar, çok uzun yıllardır insan sağlığı için büyük katkı sunuyor. İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) Genel Sekreteri Savaş Malkoç eşdeğer ilaçlarla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede; “Eşdeğer ilaçların hastalarımıza referans ilaçlarla aynı tedaviyi sağladığı uluslararası kabul görmüş bilimsel çalışmalarla kanıtlanmaktadır. Bu çalışmalar yapılmadan hiçbir ilacın piyasaya verilmesi mümkün değildir. Türk ilaç endüstrisi hiçbir koşulda kaliteden ödün veremez. Dolayısıyla eşdeğer ilaçların etkinliği, kalitesi ve güvenilirliğinden halkımızın asla şüphesi olmasın.” diye konuştu.

Üretim standartları, teknolojisi ve kurulu kapasitesi açısından gelişmiş ve güçlü bir ilaç endüstrisine sahip olan ülkemizde uluslararası standartlarda üretim yapan 109 ilaç ve 13 hammadde üretim tesisi bulunuyor. Bu tesislerde ileri teknolojiye dayanan, yüksek katma değerli eşdeğer ilaçların üretiminin yanı sıra dünyaca ünlü referans ilaç firmalarına ait ürünlerin fason üretimi de yapılıyor. Üretim tesisleri ve süreçler bir yandan Sağlık Bakanlığı denetiminden geçerken diğer yandan uluslararası otoritelerden onay alıyor.

“Eşdeğer ve referans ilaçların her ikisi de ilaç endüstrisinin yapısı içinde vazgeçilmezdir”

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) Genel Sekreteri Savaş Malkoç eşdeğer ilaçlarla ilgili açıklamalarına şöyle devam etti; “Eşdeğer ve referans ilaçların her ikisi de ilaç endüstrisinin yapısı içinde vazgeçilmezdir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de eşdeğer ilaçlar; ilaca erişimin kolaylaşması, sağlık sisteminin sürdürülebilirliği, rekabetin artması ve hastaya sunulan farklı seçeneklerle yeniliğin teşvik edilmesi açısından vazgeçilmez konumdadır. Bu da toplum sağlığı için eşdeğer ilaçların şart olduğunu gösteriyor. Eşdeğer ilaçların, hasta üzerinde referans ürünle aynı tedaviyi sağladığı biyoeşdeğerlik çalışmalarıyla ortaya konmaktadır. Bu ürünlerde, sağlık otoritelerinin gerekli gördüğü tüm inceleme ve araştırmalar yapılmaktadır. Unutulmamalıdır ki, hem referans hem eşdeğer tüm ilaçlar, her aşamada resmi otoritelerin sıkı denetim ve gözetimi altındadır.