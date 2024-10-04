Tiroid sorunları kadınları 5 kat daha fazla etkiliyor. Boynun ön kısmında, adem elmasının hemen altında bulunan ve kelebek şeklinde bir bez olan tiroid; vücudun metabolizmasını, büyümesini ve gelişmesini düzenleyen hormonlar üretiyor. Tiroid bezinin salgıladığı hormonların vücuttaki tüm organların işlevlerini etkilediğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdem Türemen, “Tiroid bezi vücut sıcaklığından kasların çalışmasına, kalp atış hızından böbrek fonksiyonlarına kadar tüm sistem üzerinde etkili bir role sahip. Hastalığın istatistiksel verilerine bakıldığında ise kadınların tiroid sorunlarına yakalanma olasılığı erkeklere göre 5 ila 8 kat daha fazla” dedi.

Tiroidin zaman zaman guatr ile karıştırılabildiğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdem Türemen, “Tiroid boynumuzda yer alan bir salgı beziyken, guatr ise bu bezin büyümüş halini tanımlamak için kullanılıyor” açıklamasında bulundu.

Yorgunluk ve depresyon tiroid sorunu belirtisi olabilir

Tiroid sorununun birçok belirtisinin bulunduğunu hatırlatan Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdem Türemen, “Yorgunluk, depresyon, kabızlık, kuru cilt, saç dökülmesi, beklenmeyen kilo kaybı, kalp çarpıntısı tiroid sorunlarının önemli belirtilerinden” dedi.

Tiroid nodüllerinin ise büyük bir kısmının iyi huylu yani kanser olmadığını söyleyen Dr. Türemen, “Ancak yine de boyunda bir şişlik ya da kitle fark ettiğinizde vakit kaybetmeden bir endokrinoloji uzmanına başvurmayı ihmal etmeyin” önerisinde bulundu.

Tiroid kanseri ölüm oranları azalıyor

Tiroid kanserlerinin ise tiroid bezindeki hücrelerin kontrolsüzce büyümesi sonucu ortaya çıktığını paylaşan Dr. Erdem Türemen, “Erken tanı konduğunda tiroid kanserinin tamamen tedavisi mümkün” şeklinde konuştu.