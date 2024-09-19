Temizlik ve kozmetik ürünlerine nasıl güvenebiliriz? Tüketiciler ürünlerin etiket bilgilerine dikkat etmeli!

Temizlik ve kozmetik ürünlerinde güvenli kullanım için nelere dikkat edilmesi gerektiğine işaret eden uzmanlar, etiket bilgilerini okuma, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ve "merdiven altı üretim" ürünlerine ilişkin uyarılarda bulunuyor.

Bilinmedik markaların ürünleri satın alındığında etiketlerin dikkatli bir şekilde incelenmesi gerektiğine vurgu yapan Dr. Öğr. Üyesi Salih Tuncay, “Son tüketiciler olarak ürünlerin etiket bilgilerine dikkat etmeliyiz! Etiket bilgilerinde üretilen firma bilgileri, barkot, içerik bilgileri, ürünlerle ilgili tüketici yorumları çok önemlidir ve bu ürünlerin ÜTS -Ürün Takip Sistemine kaydı yapılmış olmalıdır.” dedi.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Gıda Teknolojisi Programı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Salih Tuncay, temizlik ve şampuan gibi ürünleri güvenli kullanım hakkında önemli bilgileri paylaştı.

Ürünlerin içerik bilgileri kontrol edilerek kalitesi hakkında fikir edinilebilir

Temizlik (deterjan) ve kozmetik (şampuan) gibi ürünlerin birçok kimyasal bileşenden meydana geldiğini dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Salih Tuncay, “Üretici firmaların formülasyonlarına göre içerik ve konsantrasyonları da farklılıklar gösterir. Bu ürünlerin direkt olarak sahte olduğunu belirlemek ve söylemek çok zordur. Sadece ürünlerin içerik bilgileri kontrol edilerek kalitesi hakkında fikir edinilebilir.” dedi.

Temizlik ürünleri çevre, kozmetikler Sağlık Bakanlığınca düzenleniyor

Özellikle temizlik ürünlerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ‘’Temizlik Ürünleri Yönetmeliği’’ ile çevresel etkileri ve güvenliğinin düzenlendiğini kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Salih Tuncay, şöyle devam etti: