Temizlik ve kozmetik ürünlerine nasıl güvenebiliriz? Tüketiciler ürünlerin etiket bilgilerine dikkat etmeli!
Temizlik ve kozmetik ürünlerine nasıl güvenebiliriz? Tüketiciler ürünlerin etiket bilgilerine dikkat etmeli! Temizlik ve kozmetik ürünlerinde güvenli kullanım için nelere dikkat edilmesi gerektiğine işaret eden uzmanlar, etiket bilgilerini okuma, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ve "merdiven altı üretim" ürünlerine ilişkin uyarılarda bulunuyor.
Temizlik ve kozmetik ürünlerinde güvenli kullanım için nelere dikkat edilmesi gerektiğine işaret eden uzmanlar, etiket bilgilerini okuma, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ve "merdiven altı üretim" ürünlerine ilişkin uyarılarda bulunuyor.
Bilinmedik markaların ürünleri satın alındığında etiketlerin dikkatli bir şekilde incelenmesi gerektiğine vurgu yapan Dr. Öğr. Üyesi Salih Tuncay, “Son tüketiciler olarak ürünlerin etiket bilgilerine dikkat etmeliyiz! Etiket bilgilerinde üretilen firma bilgileri, barkot, içerik bilgileri, ürünlerle ilgili tüketici yorumları çok önemlidir ve bu ürünlerin ÜTS -Ürün Takip Sistemine kaydı yapılmış olmalıdır.” dedi.
Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Gıda Teknolojisi Programı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Salih Tuncay, temizlik ve şampuan gibi ürünleri güvenli kullanım hakkında önemli bilgileri paylaştı.
Ürünlerin içerik bilgileri kontrol edilerek kalitesi hakkında fikir edinilebilir
Temizlik (deterjan) ve kozmetik (şampuan) gibi ürünlerin birçok kimyasal bileşenden meydana geldiğini dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Salih Tuncay, “Üretici firmaların formülasyonlarına göre içerik ve konsantrasyonları da farklılıklar gösterir. Bu ürünlerin direkt olarak sahte olduğunu belirlemek ve söylemek çok zordur. Sadece ürünlerin içerik bilgileri kontrol edilerek kalitesi hakkında fikir edinilebilir.” dedi.
Temizlik ürünleri çevre, kozmetikler Sağlık Bakanlığınca düzenleniyor
Özellikle temizlik ürünlerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ‘’Temizlik Ürünleri Yönetmeliği’’ ile çevresel etkileri ve güvenliğinin düzenlendiğini kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Salih Tuncay, şöyle devam etti:
“Şampuan gibi kozmetik ürünlerin ruhsatlandırılması, düzenlenmesi ve kontrolü ise Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK, Sağlık Bakanlığı) tarafından ‘Kozmetik Ürünler Yönetmeliği’ ile düzenlenir. Bu yönetmeliklerde ‘yasaklı maddeler, kullanımı kısıtlı maddeler ve kullanımına izin verilen ham maddeler’ uzun uzun listelerle ilgili bakanlıkların web sayfalarından ilan edilmektedir.”
‘Merdiven altı üretim’ olan bu ürünlere güvenilmemeli!
“Bu ürünleri satın alırken nelere dikkat etmeliyiz?” sorusuna da yanıt veren Dr. Öğr. Üyesi Salih Tuncay, şunları söyledi:
“Son tüketiciler olarak ürünlerin etiket bilgilerine dikkat etmeliyiz! Etiket bilgilerinde üretilen firma bilgileri, barkot, içerik bilgileri, ürünlerle ilgili tüketici yorumları çok önemlidir ve bu ürünlerin ÜTS -Ürün Takip Sistemine kaydı yapılmış olmalıdır. Kozmetik ürünler piyasada satışa çıkmadan önce mutlaka ürünlerle ilgili tüm bilgiler ÜTS kaydedilmesi gerekir. ÜTS sistemine dahil olan ürünler belirli süreçlerden geçirilerek güvenilir olup/olmadığına dair belirli kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik testlerden geçirilir ve sonrasında üretilmesine onay verilir. Bu ürünler için ÜTS uygulamasını telefonlarımıza indirip veya bakanlığın web sayfalarından giriş yapıp her ürünün üretim izinleri incelenebilir. Bunun dışında kalan (ÜTS kaydı olmayan) ürünler ‘merdiven altı üretim’ diye tabir edilen ürünler olabilir ve bu ürünlere güvenilmemelidir. İçeriği hakkında bilgi sahibi olmakta çok mümkün değildir. Merdiven altı üretim (kayıt dışı) ürünlerinin kullanılması çevre ve sağlık açısından önemli riskler taşır, özellikle alerjik durumlar oluşabilir ve/veya kişilerde cilt sorunları yaşanabilir.”
Bilinmeyen firma ürünlerinde nelere dikkat edilmeli
Dr. Öğr. Üyesi Salih Tuncay, bilinmedik firmalar tercih edileceği zaman nelere dikkat edilmesi gerektiğini de şöyle sıraladı:
“Kozmetik ve temizlik ürünleri kullanılmadan önce bilinmedik firmalar tercih edileceği zaman etiket bilgilerine mutlaka bakılmalı, ilgili bakanlıklar tarafından üretilmesine izin verilmiş olduğundan emin olunmalı, ÜTS sisteminden kontrol edilmeli, son kullanma tarihi kontrol edilmeli, son kullanma tarihi geçen ürünler kullanılmamalı, özellikle parfüm ürünleri (aromatik koku molekülleri) alerjen özellikte olabilirler bu ürünlerin sınırlı miktarlarda kullanılmasına izin verilir, bu tarz ürünler ve antimikrobiyal katkı maddeleri kullanılıyorsa izin verilen sınır değerlerde kullanılmış olmasına dikkat edilmeli, kullanımı yasaklanmış ürünlerin etiket/içindekiler kısmında olup olmadığı kontrol edilmelidir.”