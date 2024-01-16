Miyomlar hakkında merak edilenler

İyi huylu tümörler olan ve üreme çağında ortaya çıkan miyomların genel belirtileri adet sancıları ile de karıştırılabildiğinden çoğu kadın doktora gitme konusunda geç kalmış olabiliyor. Belirtileri kişiden kişiye göre değişiklik gösterse de şiddetli ağrı ve yoğun adet kanamalarının dikkate alınması gerektiğinin altını çizen Liv Hospital Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Kübra Karakolcu, yoğun adet kanamalarını sıradanlaştırmayın ve rutin doktor kontrollerinizi ihmal etmeyin diyerek miyomlar hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

Miyomlar iyi huylu tümörler midir?

Miyom, rahimdeki düz kas hücrelerinden oluşan iyi huylu tümörlerdir. Kadınlarda çoğunlukla üreme çağında ortaya çıkar. Miyomların belirtileri kişiden kişiye değişebilir.



Miyomun genel belirtileri nelerdir?

Ağrılı ve şiddetli adet görme

Alt karında ağrı ve basınç hissi

Sık idrara çıkma

Cinsel ilişkide ağrı

Sırt ağrısı

Kabızlık

Kısırlık

Tekrarlayan gebelik kaybı

Erken doğum

Menopoz sonrası küçülmeye başlar mı?

En sık 30-40 yaşlarında görülür, menopoz sonrası küçülmeye başlar. Ailesinde miyom olanlarda 2 kat daha sık görülür. Ayrıca siyah ırkta ve obezlerde de görece daha sık görülür.

Miyomlar Tehlikeli mi?

Miyom hücreleri rahim çevresinde veya içinde gelişen kanser olmayan zararsız tümörlerdir. Miyomların rahim kanseri gelişimine sebep vermesi çok nadir görülen bir durumdur.

Miyomlar Nasıl teşhis edilir?

Miyomlar genelde rutin kadın doğum muayenesi sırasında tesadüfen saptanır. Pek çok miyom nüvesi ultrasonografi ile kolayca tespit edilir. Çok sayıda ve hızlı büyüyen miyomlarda MR görüntüleme istenebilir. Ayrıca karın muayenesinde sert ve ağrısız bir yumruya rastlanabilir.

Miyomlar alınmazsa ne olur?

Miyomlar alınmazsa büyümeye devam edebilir. Büyüdükçe daha fazla semptomlara yol açabileceği gibi rahmin şeklini ve boyutunu da etkileyebilir. Büyük miyomlar ayrıca idrar yolu ve barsakları etkileyerek sık idrara çıkma ve kabızlık gibi sorunlara neden olabilir. Miyomlar küçük ve birkaç taneyken daha basit bir miyom alma ameliyatı ile tedavi edilebilecekken müdahale edilmezse ilerleyen zamanlarda rahmin alınmasına ve buna bağlı olarak da erken menopoza kadar gidebilir. Ayrıca rahim duvarı içerisindeki miyomlar ameliyat edilmezse kısırlığa ve tekrarlayan düşüklere sebep olabilir.

Miyomlar Kaç santimetreye ulaşırsa ameliyat gereklidir?

Kesin bir sınır yoktur. Hastanın şikayetlerine göre ameliyat kararı alınır. Rahim iç duvarında bulunan miyom 1 cm bile olsa yoğun kanamaya neden olan miyoma ameliyat önerilebilir. Ameliyat kararında bir diğer önemli nokta miyomların hızlı büyüyüp büyümediğidir.

Miyomlar kansere çevirir mi?

Miyomlar iyi huylu tümörlerdir. Kansere dönüşme olasılığı çok düşüktür. Bu oran çalışmalarda binde iki olarak bulunmuştur. Miyomdan gelişen kanser türüne leiomyosarkom denir. Eğer hızlı büyüyorsa ve çoğalıyorsa ayrıca menopoz sonrasında küçülmek yerine büyümeye devam ediyorsa kanserden şüphelenilir.

Miyomların Tedavi yöntemleri nelerdir?

Genellikle tedavi verilmeksizin periyodik olarak takip edilir. Fakat hastada ciddi şikayetlere yol açıyorsa cerrahi olarak tedavi edilir. Çocuk istemi olan hastalarda rahimin korunması için miyom alma ameliyatı kameralı veya açık olarak gerçekleştirilir. Hasta çocuk doğurmak istemiyorsa ve kırklı yaşların üzerindeyse miyomlar büyük ve çok sayıdaysa rahim alma ameliyatı gerçekleştirilir. Eğer miyom rahim iç duvarındaysa histereskopi ile vajenden girilerek de alınabilir.