Migren botoksu ile estetik botoks uygulaması aynı değil!
Migren hastalığının tedavi ve takibinin nöroloji uzmanları tarafından yapılması gerektiğini belirten uzmanlar, migren botoksunun estetik botoks uygulamasından farklı olduğunu söylüyor. Migrende uygulanan botoksun uygulama noktalarının ve uygulama şeklinin, kırışıklıklarda uygulanan dozlardan çok farklı olduğuna dikkat çeken Nöroloji Uzman Prof. Dr. Sultan Tarlacı, “Hastanın uygun şekilde tedavi edilip, uygun şekilde takip edilmesi gerekiyor.” dedi. Migren hastalarının bazen alternatif tedavi arayışlarına da girebildiğini dile getiren Prof. Dr. Sultan Tarlacı, alternatif tedavi yöntemi olarak akupunktur uygulamasının tercih edilebileceğini ancak yine de bir nöroloji hekimine ya da ağrıyla ilgilenen ağrı polikliniklerine başvurulması gerektiğine vurgu yaptı.
Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Nöroloji Uzman Prof. Dr. Sultan Tarlacı, migren tedavisinde kullanılan botoks hakkında bilgi verdi ve alternatif tedavi yöntemleri hakkında açıklamalarda bulundu.
Migren botoksu uzman hekimler tarafından uygulanmalı…
Migren hastalığının nörolojik bir hastalık olduğuna vurgu yapan Nöroloji Uzman Prof. Dr. Sultan Tarlacı, “Migren nöroloji hekimleri tarafından takibinin ve tedavi izleminin yapılması gereken bir hastalıktır.” dedi.
Özellikle kırışıklıkları gidermek için uygulanan estetik botoks sırasında migren botoksu adı altında da uygulama yapılabildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Sultan Tarlacı, “Bazıları estetik botoks sırasında ‘benim migrenim var’ deyip başın farklı bölgelerine botoks yaptırabiliyor. Migrende uygulanan botoksun uygulama noktaları, uygulama şekli, kırışıklıklarda uygulanan dozlardan çok farklıdır. Hastanın uygun şekilde tedavi edilip, uygun şekilde takip edilmesi gerekiyor. Migrende herhangi bir şekilde bu tür bir uygulama yapılacaksa etik, yasal ve hukuksal olarak bunu nöroloji uzmanlarının ya da uzmanlık alanı bu konu olan hekimlerin uygulaması gerekiyor.” uyarısında bulundu.
Akupunktur alternatif bir tedavi olabilir, ancak yine de nöroloji hekimine danışılmalı!
Migren hastalığının kronik bir hastalık olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Sultan Tarlacı, “Hastalar genellikle ağrılar dayanılmaz ve kontrol edilemez hale geldiği zaman çözüm aramaya başlıyorlar. Bazen hekimlerden umudu kesebiliyorlar ve bu nedenle alternatif tedavi arayışlarına giriyorlar.” dedi.
Her durumda yine de nöroloji hekimine ya da ağrıyla ilgilenen ağrı polikliniklerine başvurulması gerektiğinin altınını çizen Prof. Dr. Sultan Tarlacı, sözlerini şöyle tamamladı:
“Hastalığın uzmanlarca değerlendirilmesi gerekiyor. Böylece en uygun tedavi seçeneğine ulaşılabilir. Bilinen alternatif tedaviler içerisinde uygulanabilecek en akılcı yaklaşımın akupunktur uygulaması olduğunu söyleyebiliriz. Birçok çalışmada uygun şekilde, belirli bir düzen içinde ve uzmanlar tarafından akupunktur uygulandığında baş ağrısının sıklığının ve süresinin azalabildiği görülüyor. Dolayısıyla alternatif tedaviler içinde bunu sayabiliriz.”