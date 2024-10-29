Migren botoksu ile estetik botoks uygulaması aynı değil!

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Nöroloji Uzman Prof. Dr. Sultan Tarlacı, migren tedavisinde kullanılan botoks hakkında bilgi verdi ve alternatif tedavi yöntemleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Migren botoksu uzman hekimler tarafından uygulanmalı…

Migren hastalığının nörolojik bir hastalık olduğuna vurgu yapan Nöroloji Uzman Prof. Dr. Sultan Tarlacı, “Migren nöroloji hekimleri tarafından takibinin ve tedavi izleminin yapılması gereken bir hastalıktır.” dedi.

Özellikle kırışıklıkları gidermek için uygulanan estetik botoks sırasında migren botoksu adı altında da uygulama yapılabildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Sultan Tarlacı, “Bazıları estetik botoks sırasında ‘benim migrenim var’ deyip başın farklı bölgelerine botoks yaptırabiliyor. Migrende uygulanan botoksun uygulama noktaları, uygulama şekli, kırışıklıklarda uygulanan dozlardan çok farklıdır. Hastanın uygun şekilde tedavi edilip, uygun şekilde takip edilmesi gerekiyor. Migrende herhangi bir şekilde bu tür bir uygulama yapılacaksa etik, yasal ve hukuksal olarak bunu nöroloji uzmanlarının ya da uzmanlık alanı bu konu olan hekimlerin uygulaması gerekiyor.” uyarısında bulundu.

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