Maymun Çiçeği İle İlgili Bu Uyarılara Dikkat! Uzmanı Maymun Çiçeği Virüsünü Yorumladı. Covid-19 pandemisinin ardından dünyanın farklı ülkelerinden, Orta ve Batı Afrika’da endemik bir hastalık olan Maymun Çiceği Virüsü hastalığı salgınları ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından halk sağlığı için acil durum çağrısı ilan edilen Maymun Çiçeği Virüsü (MPOX); ateş, halsizlik, baş ağrısı, lenf bezlerinde şişme, kusma gibi başlangıç bulgularının ardından yüz, kol, bacaklar, genital organlar, anüs gibi bölgelerde kabarcıklı lezyonlarla kendini gösteriyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Funda Timurkaynak, maymun çiçeği virüsü ile ilgili bilgi verdi.

Covid-19 pandemisinin ardından dünyanın farklı ülkelerinden, Orta ve Batı Afrika’da endemik bir hastalık olan Maymun Çiceği Virüsü hastalığı salgınları ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından halk sağlığı için acil durum çağrısı ilan edilen Maymun Çiçeği Virüsü (MPOX); ateş, halsizlik, baş ağrısı, lenf bezlerinde şişme, kusma gibi başlangıç bulgularının ardından yüz, kol, bacaklar, genital organlar, anüs gibi bölgelerde kabarcıklı lezyonlarla kendini gösteriyor. Cilt döküntüsü, veya vücut sıvılarıyla doğrudan temas, uzun süreli yakın temas, cinsel temas, öpüşme veya cinsel ilişki yoluyla kişiden kişiye bulaşan hastalıktan korunmada hijyen koşullarına uymak, el yıkama, maske kullanımı önem taşıyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Funda Timurkaynak, maymun çiçeği virüsü ile ilgili bilgi verdi.

Afrika Bölgesi’nde hayvan ısırıklarıyla ortaya çıktı

Maymun çiçeği virüsü yani MPOX, orthopox virüs ailesinden gelmektedir. Endemik ülkelerde maymun çiçeği salgınları enfekte hayvanlarla ve hayvan ürünleriyle doğrudan temas sonucu ortaya çıkmış, kişiden kişiye bulaşma aile içi yakın temasla sınırlı olmuştur. 2022 yılında endemik ülkeler dışında görülen ve çok sayıda ülkeyi etkileyen salgında ise cinsel ilişki ile bulaş ön planda olmuştur.

İlk kez 1958’de Afrika’dan deney hayvanı olarak getirilen maymunlarda tespit edilmiştir. 1970 yılında ilk vaka Afrikada bir çocukta ortaya çıkmıştır. Hayvanlardan bulaşan bu virüs Zoonotik bir hastalık yani hayvanlardan insana bulaşan bir hastalık olarak bilinmektedir. Afrika kıtasında maymun, sincap, fare gibi vahşi hayvanlardan insanlara bulaşmaya başlamıştır. Hayvan ısırıkları, tırmalaması, etinin yenmesi veya vahşi hayvanların derisini yüzüldüğü sırada insanlara bulaş ortaya çıkabilmektedir. 2022 yılında yaz döneminde 116 ülkeden 99 bin vaka belirlenmiştir. Ancak 2024 yılı Haziran Ayı’nda Kongo’da salgın yoğun bir biçimde görülmeye başlamış ve dünyadan yardım talep edilmiştir. 16 binden fazla vaka komşu 4 ülkeye de yayılmıştır. Bu nedenle maymun çiçeği virüsü ile ilgili DSÖ uyarılarda bulunmaya başlamıştır. Şu anda da hastalığın yayılmaya devam ettiği bilinmektedir. Bu nedenle sık sık el yıkanması, kişisel hijyene önem verilmesi, ortak kullanılan eşyalara dikkat edilmesi ve hasta kişilerle temastan kaçınılması önemlidir.