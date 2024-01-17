Kışın artan ev kazaları çocukları kör bırakıyor

Prof. Dr. Züleyha Yalnız Akkaya, göz travmalarının, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de görme kaybının en çok görülen sebepleri arasında olduğunu belirterek, “Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre her yıl 55 milyon göz yaralanması meydana geliyor. Göz travmaları nedeniyle de her yıl 19 milyon kişi tek taraflı, 1 milyon 600 bin kişi ise bilateral görme (iki gözde birden görme kaybı) yetisini kaybediyor.” dedi.

Ev kazaları kör bırakıyor

Dünyadaki gibi ülkemizde de travmaların yüzde 41’inin ev kazalarında meydana geldiğini ve sıklıkla çocuklarda görüldüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Züleyha Yalnız Akkaya, “En çok yüzde 32’lik oranla künt cisim travmaları, daha sonra da yüzde 14 ile cam, makas, bıçak kesici cisim yaralanmaları şeklinde oluşmaktadır. Yaralanmaların yüzde 70 oranında ön segment yani gözün saydam kısmının yaralanması şeklinde meydana geliyor. Okullarda yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte çocuklarımız 2 haftayı evde geçirecek. Soğuk havanın hakim olduğu bu dönemde çocuklarımız zamanlarının büyük bölümünü evde geçireceğini ve sebeple ev kazalarına karşı dikkatli olmamız gerekiyor.” diye konuştu.

Ev kazalarını azaltmanın yolları neler?

Prof. Dr. Züleyha Yalnız Akkaya, çocukluklardaki yaralanmaların basit önlemlerle birçoğunun engellenebileceğini belirterek, “Korumalı topraklamalı-priz kullanımı, kesici ve delici cisimlerin kapalı veya çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutulması, keskin dolap ve kapı kenarlarına silikon çerçeveler yapıştırılması, devrime olasılığı olan TV ve cam dolapların sabitlenmesi, kapılara stoper konması, kapı kollarının keskin köşeli olmaması olası birçok kazayı önleyecektir.” dedi.