Hava değişimleri çocuklarda astım ataklarını tetikleyebilir

Medical Park Yıldızlı Hastanesi Çocuk Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Doç. Dr. Ayhan Söğüt, çocuklarda astım hakkında açıklamalarda bulundu.

Astımın çocuklarda sık görülen bir akciğer hastalığı olduğuna değinen Doç. Dr. Söğüt, “Hastalığın ortaya çıkmasında genetik ve çevresel faktörler önemlidir. Astım için risk faktörleri; anne ya da babada astım olması, çocukta egzama, saman nezlesi veya besin alerjisi olması, cilt ve/veya kandaki alerji testlerinin yüksek bulunmasıdır. Astımlı çocuklarda en sık görülen yakınmalar tekrarlayan öksürük ataklarıdır. Ayrıca hışıltılı solunum, nefes darlığı ve göğüste sıkışma hissi de görülebilir. Bu yakınmalar genellikle buhar şeklinde verilen ilaçlarla düzelir” diye konuştu.

YAZDAN SONBAHARA GEÇİŞTE ŞİKÂYETLER ARTABİLİR

Astım hastalarının genellikle yazın daha rahat olduğunu söyleyen Doç. Dr. Söğüt, “Astım atakları yazdan sonbahara geçişte (okulların açılması ile) ve kış aylarında artar. Hava değişiminde, mevsim geçişlerinde, egzersizle, stres durumlarında (ağlama veya gülme ile), soğuk-rüzgar ve esintiye maruz kaldığında, kokularla (sigara dumanı, boya, yumuşatıcı), grip-soğuk algınlığı ile astıma bağlı öksürük ve hırıltılı solunum yakınmaları başlayabilir” şeklinde konuştu.

TEKRARLAYAN ÖKSÜRÜKLER VARSA UZMAN HEKİME DANIŞILMALI

Hangi durumlarda uzman hekime danışılması gerektiğini dile getiren Doç. Dr. Söğüt, “Tekrarlayan öksürükler, göğüste hırıltılı solunum veya nefes darlığı olan, sonbahar ve kış aylarında grip-soğuk algınlığı akciğerlerine inen ve buhar şeklinde alınan ilaçlarla öksürükleri rahatlayan çocuklarda ilk önce astım akla gelmelidir. Böyle bir çocuğun çocuk alerji uzmanı tarafından değerlendirilmesi daha uygundur. Çünkü astımla karışan başka hastalıklar da (immün yetmezlik, kistik fibozis, yabancı cisim aspirasyonu, tüberküloz, mide reflüsü vb.) bu yakınmalara neden olabilir. Çocuk alerji uzmanı tarafından yapılacak muayene ve istenecek testler ile doğru tanıya ulaşmak daha kolaydır” dedi.

HASTALIĞIN TANISI MUAYENE VE TESTLERLE KONULUR

Tanı konma sürecinden bahseden Doç. Dr. Söğüt, şu bilgileri paylaştı: