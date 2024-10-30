Doğuma Hazırlık: Yeni Annelerin Mutlaka Bilmesi Gerekenler

Doğum kadın yaşamının en önemli yaşam deneyimidir. Normal doğuma engel olacak bir problem yok ise anne ve bebek için en sağlıklı doğum şeklidir. Normal doğumdan önce, doğum sırasında ve sonrasında anne adaylarından en çok duyduğumuz soruları İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünden Opr. Dr. Ferda Erbay sizler için cevapladı.

Doğum sancısını nasıl anlarım?

Doğum sancısı ritmik bir ağrıdır. Belli aralıklarla (10 dakika, 2 dakika gibi) gelir şiddeti kişiye göre değişen adet sancısını andıran, ağrı süresi geçtiği an tamamen rahatlama hissinin olduğu bir ağrıdır. Hiç ara vermeyen ağrılar genelde doğum sancısı değildir.

Doğum ağrısının ne kadarını evde çekmeyelim?

Ağrı sıklığınız 5 dakika ya düşene kadar, su gelişi, kanama gibi bir durum yoksa evde bekleyebilirsiniz. Ev ortamında ağrı çekmek, sık duş alabilmek ve dinlenebilmek açısından çok daha konforludur.

Ağrı dışında hangi bulgularda doğum için hastaneye gelmeliyim?

Su gelişi, vajinal kanama, bebek hareketlerini hissetmeme. Su gelir gelmez eylem yine de gerçekleşmez ama bazen göbek kordonunun su gelişi ile sıkışması, bebekte sıkıntı yaratabilir. Bu nedenle hastaneye gelinmeli ve takipte olunmalıdır.