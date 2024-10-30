Doğuma Hazırlık: Yeni Annelerin Mutlaka Bilmesi Gerekenler
Doğum kadın yaşamının en önemli yaşam deneyimidir. Normal doğuma engel olacak bir problem yok ise anne ve bebek için en sağlıklı doğum şeklidir. Normal doğumdan önce, doğum sırasında ve sonrasında anne adaylarından en çok duyduğumuz soruları İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünden Opr. Dr. Ferda Erbay sizler için cevapladı.
Doğum kadın yaşamının en önemli yaşam deneyimidir. Normal doğuma engel olacak bir problem yok ise anne ve bebek için en sağlıklı doğum şeklidir. Normal doğumdan önce, doğum sırasında ve sonrasında anne adaylarından en çok duyduğumuz soruları İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünden Opr. Dr. Ferda Erbay sizler için cevapladı.
Doğum sancısını nasıl anlarım?
Doğum sancısı ritmik bir ağrıdır. Belli aralıklarla (10 dakika, 2 dakika gibi) gelir şiddeti kişiye göre değişen adet sancısını andıran, ağrı süresi geçtiği an tamamen rahatlama hissinin olduğu bir ağrıdır. Hiç ara vermeyen ağrılar genelde doğum sancısı değildir.
Doğum ağrısının ne kadarını evde çekmeyelim?
Ağrı sıklığınız 5 dakika ya düşene kadar, su gelişi, kanama gibi bir durum yoksa evde bekleyebilirsiniz. Ev ortamında ağrı çekmek, sık duş alabilmek ve dinlenebilmek açısından çok daha konforludur.
Ağrı dışında hangi bulgularda doğum için hastaneye gelmeliyim?
Su gelişi, vajinal kanama, bebek hareketlerini hissetmeme. Su gelir gelmez eylem yine de gerçekleşmez ama bazen göbek kordonunun su gelişi ile sıkışması, bebekte sıkıntı yaratabilir. Bu nedenle hastaneye gelinmeli ve takipte olunmalıdır.
Özellikle aktif kırmızı kanama mutlaka ve acil olarak hastaneye gelinmesi gereken bir durumdur.
Normal doğum için aç mı kalmalıyım?
Hayır, normal doğumda aç olmanız gerekmiyor ama ağır gıdalar ve katı gıdalar bulantı yapması ve de acil bir sezaryen sırasında anestezi riski olabileceğinden daha çok sıvı hafif gıdalar tercih edilmelidir.
Doğum ağrısı sırasında rahatlayabileceğim yöntemler var mı?
Yürümek, çömelip kalkmak, pilates topu üzerinde zıplamak, duş almak rahatlamanızı sağlar.
Doğumda suyum gelmeye başlarsa ne kadar devam eder, Bu sırada az miktarda kanamanın olması normal mi?
Doğumda su keseniz açıldığında, su gelişiniz siz doğum yapana kadar devam eder. Miktarının az veya çok olması önemli değildir. Korkmayın. Rahim ağzınızın açılması sırasında az miktarda kanama olması normaldir.
Doğumda suyum gelmeye başlarsa ne kadar devam eder, kanamamın olması normal mi?
Doğumda su keseniz açıldığında su gelişiniz siz doğum yapana kadar devam eder. Miktarının az veya çok olması önemli değildir. Korkmayın. Eylem sırasında rahim ağzınızın açılması sırasında az miktarda kanamaların olması sık görülür. Ama çok yoğun kanama bir problem var anlamına gelir.
Doğum masasına ne zaman geçeceğim, kaç cm açıklıkta doğuracağım?
Rahim ağzı açıklığınız 10 cm’e ulaştığında tam açılmıştır. Genelde bu açıklıkta doğum masasına alınırsınız. Ama başın çok yüksekte olduğu durumlar da bazen yatakta takibe devam edilebilir. Bazen de tıbbi başka sebeplerden dolayı daha uzun doğum masasına alınabilirsiniz.(kanamanın artışı gibi.)
Bebeğimin kordonunu ne zaman keseceksiniz ve ten tene temas olacak mı?
Eğer bebeğiniz hemen ağlarsa, engel sağlık problemi yoksa bebeğinizle ten tene temasınız yapılır ve göbek kordonu eş ayrılmayana kadar beklenip kesilebilir. Ama bu arada bebekte ağlamama ve morarma gibi bir durum varsa bebeğe hızlı müdahale etmek gerektiğinde hızlıca kesilebilir.
Doğumdan sonra ne zaman bebeğimi emzirebilir?
Hemen emzirebilirsiniz. Hatta bebeğinizin durumu uygunsa daha bebeğin eşi ayrılmadan ve kordonu kesilmeden bile başlayabilirsiniz.
Doğumdan sonra ne zaman ayağa kalkabilirim?
İlk iki saatte çok rahatlıkla ayağa kalkabilirsiniz. Bazen doğum masasından kalkıp odanıza kadar bile çok rahat yürüyebilirsiniz. Ama doğum anında hızlı bir kan kaybı olduğundan ve yorgun olduğunuzdan ilk kalkışta baygınlık ve baş dönmesi olabilir. Bu nedenle ilk kalkışı doğum hemşireniz eşliğinde yapmanız uygundur.
Normal doğumdan sonra ne zaman eve gidebilirim?
Sizde ve bebekte herhangi bir sorun yok ise 24 saat sonra evinize gidebilirsiniz.
Dikişlerim ne zaman düşer ya da alınır?
Genelde doğum için atılan dikişler üç hafta içinde kendiliğinde düşer alınması gerekmez.
Dikişlerimi ne ile temizleyebilirim?
Bol su ile yıkamanız genelde yeterlidir. Ama bazen hekimiz size temizlemeniz için solüsyon verebilir.