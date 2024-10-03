Baş Boyun Kanserleri Derneği Bu Yıl da Farkındalık Çalışmalarıyla Hastalığa Dikkat Çekiyor

Baş boyun kanserlerinden etkilenen kişiler için sonuçları iyileştirme misyonuyla her yıl Türkiye’de Baş Boyun Kanserleri Derneği tarafından hastalığa dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak adına çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda, bu yıl Türkiye’de 12’ncisi düzenlenen ‘Baş Boyun Kanserleri Haftası’nda Avrupa Baş Boyun Derneği (EHNS) ve Türkiye Baş Boyun Kanserleri Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Şefik Hoşal’ ile Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. H. Bengü Çobanoğlu’nun öncülüğünde Baş Boyun Kanserleri Derneği YouTube kanalı açıldı. YouTube kanalından bilgilendirme videoları yayınlanacağını açıklayan Çobanoğlu, “Yüzümüz, başımız ve boynumuzu düşündüğümüzde beyin ve göz dışındaki bölgelerden gelişen tümörler baş boyun kanserleri alanına girer. Baş boyun kanserlerinin başlıca belirtileri arasında dilde veya ağız içinde iyileşmeyen yaralar, boğazda ağrı, ses kısıklığı, yutma sırasında ağrı ve/veya yutma güçlüğü, geçmeyen yüz ağrıları, boyunda şişlik, burunda kötü koku, burun tıkanıklığı veya burundan kanlı akıntı sayılabilir. Bu belirtilerden herhangi biri, başka bir sebebe bağlı olmadan üç hafta veya daha uzun süre devam ediyorsa detaylı muayene için muhakkak kulak burun boğaz uzmanlarına başvurulması gerekir.” dedi.

Erken Teşhis: Hayati Bir Adım

Baş boyun kanserleri aslında erken bulgu veren kanser türleri arasında olmasına rağmen Türkiye’de hastaların belirtileri dikkate alıp önemsemediğine değinen Çobanoğlu, “Baş boyun kanserleri erken teşhis edilmezse tehlikeli sonuçlar doğurabilen tümörlerdir. Dünyada yılda ortalama 700 bin kişi baş boyun kanserlerine yakalanıyor. Kansere bağlı ölüm nedenleri arasında 6’ncı sırada yer alan baş boyun kanserleri erken yakalandığında, sağkalımı iyi olup daha az işlemle daha iyi bir tedavi gerçekleştirilebiliyor. Erken evrede yakaladığımız hastalarla, geç evrede yakaladığımız hastaların tedavide başarı oranları ne yazık ki aynı değil. Erken evrede tedavide başarı %80’lere ulaşırken, ileri evrede bu oran %40’lara düşmekte yani yarı yarıya azalmaktadır. Fakat maalesef erken evrede bizlere başvuran hasta oranımız 1/3. Bu yüzden bu hastalığa farkındalık sağlayarak erken teşhisin önemini anlatacağımız bir mecra kurduk.” diyerek hastalık hakkında değerli bilgiler aktardı.

Baş Boyun Kanserleri Derneği YouTube Kanalı Açıldı

Türkiye Baş Boyun Kanserleri Derneği’nin bu yılki farkındalık haftası çalışmalarını anlatan EHNS (Avrupa Baş Boyun Derneği) ve Türkiye’de Baş ve Boyun Kanserleri Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Şefik Hoşal, “Baş Boyun Kanserleri Farkındalık Haftası, 2013 yılından bu yana Avrupa Baş Boyun Derneği (EHNS) tarafından yürütülen “Make Sense” kampanyası kapsamında ülkemizde de organize ediliyor. Türkiye Baş Boyun Kanserleri Derneği ilk yıldan bu yana pek çok farklı proje ve farkındalık aktivitesiyle bu hastalığa dikkat çekmeye devam ediyor. Bu yıl da toplumu ve hastaları, baş boyun kanserlerinin tanısı, tedavisi ve risk faktörleri konularında bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla Baş Boyun Kanserleri Derneği YouTube kanalını açtık. Bu kanalda paylaşılmak üzere soru-cevap videoları hazırladık. Bu videolarda, dernek üyesi olup alanında uzman birçok farklı branştan hekim arkadaşlarımız soruları yanıtlıyor. Youtube kanalı aracılığıyla hastalıkla ilgili merak edilen bilgileri paylaşmanın; hastaları, potansiyel hastaları, hasta yakınlarını ve toplumu bilinçlendirmek adına çok değerli olduğuna inanıyoruz.” dedi.

Lisede BBK Taraması Yapıldı

Baş Boyun Kanserleri Farkındalık Haftası kapsamındaki bir diğer etkinlik ise Türkiye Baş Boyun Kanserleri Derneği ile Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Adana Şubesi iş birliğiyle gerçekleşti. Etkinlik dahilinde, Adana’daki Altıneller Okullarında lise öğrencilerine Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Timuçin Çil öncülüğünde, Doç Dr. Sanem Okşan Erkan ve Prof. Dr. Şefik Hoşal katılımıyla, baş boyun kanserleri ve risk faktörleri tütün ve tütün ürünlerinin zararları, sigara bağımlılığı ve HPV ilgili bilgilendirme yapıldı. Sonrasında ise hekimler, yardımcı sağlık personelleri, hasta ve hasta yakınlarıyla Adana Yaşar Kemal Yürüyüş Parkuru’nda “Umudun Sesine” koşusu organize edildi.