Balık Deyip Geçmeyin! İşte Balığın 10 Faydası

Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, balığın 10 faydasını şöyle sıraladı: Omega-3 açısından zengin: Balık, kalp sağlığını destekleyen ve iltihaplanmayı azaltan omega-3 yağ asitleri açısından zengindir. Düzenli tüketimi, trigliserid seviyelerini düşürür, kalp damar hastalıklarına karşı koruyucu etkiler sağlar. Yüksek protein içerir: Kas gelişimi, doku onarımı ve bağışıklık sistemi fonksiyonları için gerekli olan yüksek kaliteli protein içerir. Sporcular ve sağlıklı yaşam için iyi bir protein kaynağıdır.

B12 ve D vitamini açısından zengin: B12 vitamini, sinir sistemi sağlığı ve kırmızı kan hücrelerinin üretimi için önemli. D vitamini ise kemik sağlığını destekler ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Kanser riskini düşürür: Selenyum ve A vitamini gibi antioksidan bileşenler içerir. Bu bileşenler, vücutta serbest radikallerin zararlı etkilerini azaltarak kanser riskini düşürmede yardımcı olur.

Kilo kontrolüne yardımcı olur: Düşük kalorili ve yüksek proteinli olması sayesinde tokluk hissi sağlar, bu da kilo kontrolüne yardımcı olur. Beyin sağlığını destekler: Omega-3 yağ asitleri, beyin sağlığını korur ve hafızayı güçlendirir. Özellikle yaşlılık döneminde bunama ve Alzheimer riskini azaltmada etkilidir. Cildin esnek ve parlak olmasını sağlar: İçerdiği sağlıklı yağlar, cilt sağlığını koruyarak cildin esnek ve parlak kalmasına yardımcı olabilir. Antioksidanlar sayesinde ciltteki serbest radikallerin etkisini azaltarak yaşlanma belirtilerini geciktirir.

Tiroit sağlığını destekler: Tiroit hormonlarının üretimi için önemli olan iyot minerali açısından zengindir. Tiroit sağlığını destekler ve metabolizmanın düzenlenmesine katkıda bulunur. Metabolizmayı destekler: İçerdiği fosfor ve magnezyum gibi mineraller sayesinde metabolizmanın düzgün çalışmasına yardımcı olur. Bu mineraller vücudun enerji üretimine katkı sağlar ve kemik sağlığını destekler.

Göz sağlığını korur: A vitamini içeriği sayesinde göz sağlığını destekler ve yaşa bağlı göz hastalıklarının gelişimini önlemeye yardımcı olur. Eylül ayında tüketilecek balıklar: Palamut: Özellikle Karadeniz'de sıkça tüketilen ve sağlık açısından birçok fayda sağlayan bir balık türüdür. Palamut balığının besin içerikleri şöyledir:

Besin Değerleri (100 gram pişmiş palamut balığı için) - Kalori: Yaklaşık 200-250 kcal - Protein: 20-25 gram - Yağ: 10-15 gram - Omega-3 yağ asitleri: Yüksek miktarda

- Vitaminler: B12, D, A vitamini - Mineraller: Fosfor, selenyum, potasyum, magnezyum Çipura: Akdeniz mutfağında önemli bir yere sahip olan, lezzetli ve besleyici bir deniz balığıdır. Hem sağlığa faydaları hem de zengin besin içerikleriyle dikkat çeker. Çipura balığının besin içerikleri: Besin Değerleri (100 gram pişmiş çipura balığı için)

- Kalori: Yaklaşık 110-120 kcal - Protein: 20-22 gram - Yağ: 5-6 gram - Omega-3 yağ asitleri: Orta düzeyde - Vitaminler: B12, D, A vitamini

- Mineraller: Fosfor, selenyum, magnezyum, potasyum, iyot Levrek: Deniz ürünleri arasında popüler ve besleyici bir seçenek olarak öne çıkar. Hafif lezzeti, düşük yağ oranı ve sağlığa pek çok faydası ile dikkat çeker. Levrek balığının besin içerikleri: Besin Değerleri (100 gram pişmiş levrek balığı için) - Kalori: 120-130 kcal

- Protein: 20-22 gram - Yağ: 4-5 gram - Omega-3 yağ asitleri: Orta düzeyde - Vitaminler: B12, D, A vitamini, B6 - Mineraller: Selenyum, fosfor, potasyum, magnezyum, iyot

Barbun: Özellikle Ege ve Akdeniz mutfağında önemli bir yere sahip olan, lezzetli ve besleyici bir balık türüdür. Küçük boyutuna rağmen yüksek besin değeri ve sağlık yararlarıyla dikkat çeker. Barbun balığının besin içerikleri: Besin Değerleri (100 gram pişmiş barbun balığı için) - Kalori: 110-120 kcal - Protein: 19-21 gram

- Yağ: 4-6 gram - Omega-3 yağ asitleri: Orta düzeyde - Vitaminler: B12, A, D vitamini - Mineraller: Fosfor, potasyum, magnezyum, selenyum

Sardalya: Hem lezzeti hem de besin değeri açısından oldukça zengin bir balık türüdür. Küçük boyutuna rağmen sağlık açısından birçok fayda sunan sardalya, özellikle omega-3 yağ asitleri ve D vitamini açısından zengin bir kaynaktır. Sardalya balığının besin içerikleri: Besin Değerleri (100 gram pişmiş sardalya balığı için) - Kalori: 200-220 kcal - Protein: 25-30 gram - Yağ: 10-12 gram

- Omega-3 yağ asitleri: Yüksek miktarda - Vitaminler: B12, D, A, B2 vitamini - Mineraller: Kalsiyum, fosfor, potasyum, selenyum, iyot, demir Lüfer: Hem lezzeti hem de besleyici içeriği ile Türk mutfağında önemli bir yer tutar. Omega-3 yağ asitleri ve protein açısından zengin olan lüfer, kalp ve beyin sağlığını destekleyici özelliklere sahiptir. Lüfer balığının besin içerikleri:

Besin Değerleri (100 gram pişmiş lüfer balığı için) - Kalori: 150-170 kcal - Protein: 20-23 gram - Yağ: 8-10 gram - Omega-3 yağ asitleri: Yüksek miktarda

- Vitaminler: B12, D, A, B6 - Mineraller: Fosfor, selenyum, potasyum, magnezyum Çinekop: Lüfer ailesinin küçük boyutlu üyesi olup, özellikle besin değeri açısından oldukça zengin ve lezzetli bir balıktır. Çinekop, omega-3 yağ asitleri, vitaminler ve mineraller açısından önemli bir kaynaktır. Hem kalp sağlığını destekler hem de genel sağlık için birçok fayda sağlar. Çinekop balığının besin içerikleri: Besin Değerleri (100 gram pişmiş çinekop balığı için)

- Kalori: 120-140 kcal - Protein: 20-22 gram - Yağ: 4-6 gram - Omega-3 yağ asitleri: Yüksek miktarda - Vitaminler: B12, A, D, B6 vitamini