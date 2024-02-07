Anne baba ile yatmak çocukta özgüvenini düşürüyor

Çocukların kendi yataklarında uyumak yerine ebeveynlerinin yanında uyumak için ısrarcı davranmaları birçok evde rastlanan zorlayıcı bir durum olduğunu belirten Uzman Klinik Psikolog Nuran Katı, “Çocukların kendi yataklarına yatıp tek başlarına uykuya dalmaları çocuklar için cesaret gerektiren bir konudur, çocuğun anne ve babadan ayrılması, özerkleşmesini sağlayan bir durumdur. Yeni doğan bir bebek 6. ayından itibaren kendi odasında kendi yatağına alıştırılmalıdır. Fakat bebekten ayrılmak, sıklıkla yataktan kalkıp bebekle ilgilenmekten oluşan yorgunluk hissi ve bebeğe bir şey olacağı endişesi ile ebeveynler genellikle bebekle birlikte uyumayı tercih edebilirler.” dedi.

Çocuk anne ve babasıyla birlikte yatarak kendisini güvende hissetmek istiyor

Okul öncesi dönemdeki çocuklarda sıklıkla karşılaşılan sorunlardan birinin çocukların ebeveynleri ile birlikte uyumak istemeleri olduğunu dile getiren Uzman Klinik Psikolog Nuran Katı, şöyle devam etti:

“Bunun en büyük sebeplerinden biri çocukların yaşadıkları korku ve kaygılarıdır. 2-3 yaş itibariyle çocuklar korkulu rüyalar görmeye başlar. Çocuk anne ve babasıyla birlikte yatarak kendisini güvende hissetmek ister. Anne ve babalar ise çocuğun korktuğunu söylemesi üzerine veya çalışan anne ve baba ise çocuklarıyla çok fazla zaman harcamadıklarını düşündükleri için yaşadıkları özlem duygusu veya vicdan azabı sebebiyle çocuklarının bu isteklerini kabul edebilirler.

Fakat anne ve babaların bu tür kabul edici davranışları durumu çözmez, aksine çocuğun korkusunu besler, bağımlı bir birey olmasına neden olur ve özgüvenini düşürür.”

Anne babanın rolü çok büyük

Çocuğun davranışlarını değiştirme konusunda anne ve babanın rolünün büyük olduğunu da dile getiren Uzman Klinik Psikolog Nuran Katı, “Anne ve babaların çocuğun kendi yatağında yatma konusunda kararlı ve tutarlı davranmaları çocuğun tek başına uyuma alışkanlığının gelişmesini sağlar. Anne ve babaların çocuğa bir gece izin verip öteki gün kendi yatağında yatması için ısrarcı olmaları tutarsız bir davranıştır, yanlıştır. Çocuğun kendisini reddedilmiş ve kötü hissetmemesi için anne ve babaların kararlı davranmaları önemli bir konudur.” dedi.

Çocuklara destek sağlanmalı

Çocuklara kendi yatağında uyumaları için destek sağlamak gerektiğini ifade eden Uzman Klinik Psikolog Nuran Katı, “Çocuk kötü ve zor bir günün ardından anne babayla uyumak isteyebilir. Bu gibi durumlarda çocuğun zorlayıcı duygularını anlatmasına izin vermek duygusal rahatlaması ve sakinleşmesini sağlar. Sakinlemesiyle birlikte çocuğun rahat bir şekilde uykuya geçiş yapmasını kolaylaştırır. Çocuk uykuya dalana kadar yanında olmak veya hikaye okuyarak uykuya geçiş yapmasını sağlamak duygusal stresini yatışmasını sağlar.” diye konuştu.

Çocuk karanlıktan korkuyorsa, odasında gece lambasının yakılmalı

Çocuğa kendi yatağında yatması için baskı yapmama, sorunla ilgili anlayışla davranmak ve sorun üzerine konuşmalar yapmanın sorunu çözmede yardımcı olacağını da anlatan Uzman Klinik Psikolog Nuran Katı, şunları kaydetti:

“Çocuklar gece ağlayarak anne ve babanın yanına yatmak için geldiklerinde, yatağa almak yerine onu kendi yatağında yatırmaları ve uyuyana kadar sırtını okşayarak ve sevgi vererek çocuğun uyumasına yardımcı olmaları ve çocuk sakinleştikten sonra yatağa geri dönmeleri gerekir. Eğer ki çocuk karanlıktan korkuyorsa, odasında gece lambasının yakılması çocuğa güvenli bir ortam sağlar.

Çocuğun kendi başına uyumasını sağlamak çocuğun özgüveninin gelişmesine ve bağımlı olmaktan ziyade bağımsız bir birey olmasına yardımcı olacaktır. Çocuğun anne ve babanın yanında uyumasına izin vermek sevgi vermek anlamına gelmez. Aksine, çocuğu bağımlı bir birey olmasına ve anne ve babadan ayrılamamasına sebebiyet verir”.

Israrla geceleri birlikte uyumak istiyorsa o zaman bir uzman desteği alınmalı

Çocuğun ayrı yatmayı kabullenmesi, ayrışabilmesinin psikolojik gelişimi açısından önemli bir konu olduğunu ifade eden Uzman Klinik Psikolog Nuran Katı, “Çocukla birlikte uyumaya devam etmek, ilerleyen yaşlarda okula gitmek istememe, anneden ayrılmak istememe, zor duygularla baş etmekte zorlanma, bireysel hareket edememe ve onay alma ihtiyacıyla bireysel kararlar verememe gibi farklı problemlerle karşılaşmaya sebebiyet verebilmektedir. Eğer ki çocuk uzun bir süre anne ve babanın tüm çabalarına rağmen sakinleşmiyorsa ve ısrarcı bir şekilde geceleri birlikte uyumak istiyorsa o zaman bir uzman desteğinin alınması gerekmektedir.” şeklinde sözlerini tamamladı