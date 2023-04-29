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Kaza nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

Kazada yaralanan sürücüler Kambur ve Ongül, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

RİZE (AA) - Rize'de otomobilin trafik polisi aracına çarpması sonucu yaralanan biri polis 2 kişi hastaneye kaldırıldı.