Müge Anlı'ya başvuran Ferdi Özer, 7 aylık hamile olduğunu söyleyen eşi Esra Hanım'ın dönerciye kaçarak kayıplara karıştığını belirtti. Müge Anlı'dan yardım isteyen Ferdi Bey" Eşimin çocuğu olmuyordu. Psikolojisi çok bozuktu. Sürekli doktora giderek test yaptırırdı. Bir gün eve gelerek ben hamileyim dedi. Gidip kendine hamilelik kıyafetleri aldı. Eve beşik aldı" dedi.

27 yaşındaki eşi Esra'nın hamile olmadığını bildiğini belirten Ferdi Bey" Eşim O dönem kiloluydu. Sonra çok zayıfladı. Ve söylediği yalan ortaya çıktı"dedi.

Ferdi Özer sürekli dönerciye giden eşi Esra'nın " Hamileyim döner aşeriyorum diyerek sürekli gittiği dönerciye gidiyordu. Son gittiğinde bir daha eve gelmedi. Ben dönerciye kaçtığını düşünüyorum" diyen Ferdi Bey'i kayınvalidesi Selin Hanım'da desteledi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi