Tayyip’i diktatör olmakla,
Fikir ve ifade özgürlüğünü
Kısıtlamakla suçluyorlar…
Oysa MUHALEFET partileri
Son yirmi yılda
İktidarda olmuş olsaydı,
Hiç şüpheniz olmasın,
Aynı suçlamalara
Maruz kalacaklardı…
Çünkü 20 sene uzun bir süredir…
Malumunuz, yazılarımda
Zaman zaman Tayyip’e
Destek verdiğim de oluyor…
Ve bu sebeple
SÖVDÜKLERİ oluyor…
Bazen de SUSTURMAK
İstiyorlar…
Bendeniz ise tüm bunlara
HAYRET ediyorum…
Tayyip demokratik yolla
İKTİDAR olmadı mı?
Evvelce sizler değil miydiniz
“DEMOKRASİ, demokrasi” diye
Ortalığı inleten,
Diktatöre cephe alan…
UNUTULDU tabii değil mi?
Ne demeli ki demokrasi
Günümüzdeki durumdur
Ve bundan başka bir şey de
Değildir…
O halde AKP dönemini
Bir ÇATIŞMA dönemi değil de
Toplumun iki farklı ve
Birbirine uzak kesiminin,
Ilımlı bir UZLAŞIYA giriş
Ve birbirini kabulleniş, yakınlaşma
Dönemi olarak niye görmüyoruz?
Unutmayınız ki TÜRKİYE,
Sizin olduğu kadar ONLARIN da…
Fikirleri baskıladığı gerekçesiyle
Tayyip’i eleştirenler,
Daha iktidara bile gelmeden
Fikirleri susturmaya çalışıyorlar…
Bu ne perhiz, bu ne
LAHANA turşusu demezler mi?
HAYRET… Hayret ki ne hayret…
Eleştirin, fikirlerinizi söyleyin;
Lakin SÖVMEDEN(!)
Ve mümkünse tabii
Biraz az ÇELİŞKİLİ olsun(!!)
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