Tayyip’i diktatör olmakla,

Fikir ve ifade özgürlüğünü

Kısıtlamakla suçluyorlar…

Oysa MUHALEFET partileri

Son yirmi yılda

İktidarda olmuş olsaydı,

Hiç şüpheniz olmasın,

Aynı suçlamalara

Maruz kalacaklardı…

Çünkü 20 sene uzun bir süredir…

Malumunuz, yazılarımda

Zaman zaman Tayyip’e

Destek verdiğim de oluyor…

Ve bu sebeple

SÖVDÜKLERİ oluyor…

Bazen de SUSTURMAK

İstiyorlar…

Bendeniz ise tüm bunlara

HAYRET ediyorum…

Tayyip demokratik yolla

İKTİDAR olmadı mı?

Evvelce sizler değil miydiniz

“DEMOKRASİ, demokrasi” diye

Ortalığı inleten,

Diktatöre cephe alan…

UNUTULDU tabii değil mi?

Ne demeli ki demokrasi

Günümüzdeki durumdur

Ve bundan başka bir şey de

Değildir…

O halde AKP dönemini

Bir ÇATIŞMA dönemi değil de

Toplumun iki farklı ve

Birbirine uzak kesiminin,

Ilımlı bir UZLAŞIYA giriş

Ve birbirini kabulleniş, yakınlaşma

Dönemi olarak niye görmüyoruz?

Unutmayınız ki TÜRKİYE,

Sizin olduğu kadar ONLARIN da…

Fikirleri baskıladığı gerekçesiyle

Tayyip’i eleştirenler,

Daha iktidara bile gelmeden

Fikirleri susturmaya çalışıyorlar…

Bu ne perhiz, bu ne

LAHANA turşusu demezler mi?

HAYRET… Hayret ki ne hayret…

Eleştirin, fikirlerinizi söyleyin;

Lakin SÖVMEDEN(!)

Ve mümkünse tabii

Biraz az ÇELİŞKİLİ olsun(!!)

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