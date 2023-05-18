CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde açıklama yaptı.

14 Mayıs'taki seçimlerde rakibi AK Parti'nin oylarında 7 puan düşüş olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "28 Mayıs günü iki aday iki farklı anlayış daha önce bir seçim olmamış gibi 0'dan milletimizin karşısına çıkacak." dedi.

Bütün tutanakların ellerinde olduğunu da dile getiren CHP lideri, seçmenin mesajını aldıklarını ve tek bir oyun bile hakkını yedirmeyeceklerini belirtti.

Kılıçdaroğlu, "Ben terör örgütleriyle masaya asla oturmadım. Hiçbir zaman da oturmayacağım. Dürüst ve ahlaklı olacağım. Vatanım için çalışacağım." dedi.

"14 MAYIS GERİDE KALDI"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Seçim günü, beraber gideceğiz. 14 Mayıs geride kaldı. 28 Mayıs günü Cumhuriyetimiz için devletimiz ve milletimiz için çok önemli bir şeçime gidiyoruz. 28 Mayıs günü iki aday iki farklı anlayış daha önce bir seçim olmamış gibi 0'dan milletimizin karşısına çıkacak.

Başta ilk turda bize inanan 25 milyon seçmen olmak üzere oyunu kullanan tüm vatandaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. İlk turda sandıktan bu iktidara karşı değişim mesajı çıktı. Milletimin oyunun yarısını bile alamadılar. Oyları eridi. Oyları 7 puan geriledi. Açıkçası ben karşımda daha mert daha yürekli rakip görmek isterdim.

"MESAJLARI ALDIK"

Siyasi kültürümüz bir kez daha lekelendi. Milletimiz ilk turda yetkiyi iktidara vermeyerek bu sistemden memnuniyetsizliğini ortaya koydu. Milletimiz bize de çok etkili bir mesaj verdi. Kimi vatandaşlarımız sandığa gitmedi, kimi sandığa gidip tepkisel oy kullandı. Biz de sizlerin mesajlarını aldık. Adalet, bereket ve huzuru getirmek için ulaşmamız gereken milyonlarca vatansever insanlarımız var.

Tüm tutanaklar elimizdedir. Tek bir oyun hakkını yedirmeyeceğiz. Son bir oy dahi doğru yazılana kadar tepelerindeyiz. 28 Mayıs tarihinde seçim sabahı her sandıkta 5 müşahite ihtiyacımız var. Hakkını yedirmeyecek sandık görevlisine de müşahite de ihtiyacımız var.

"BEN TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MASAYA ASLA OTURMADIM"

Ben terör örgütleriyle masaya asla oturmadım. Hiçbir zaman da oturmayacağım. Dürüst ve ahlaklı olacağım. Vatanım için çalışacağım.

Ben hiçbir zaman Mehmetçiğimize kumpas kuranla yan yana durmadım. Durmayacağım.

Erdoğan, sen ülkenin sınırlarına ve namusuna sahip çıkmadın. Bu ülkeye 10 milyondan fazla mülteci getirdin. Ben iktidara gelir gelmez tüm mültecileri evlerine göndereceğim.

Buradan ilan ediyorum; iktidara gelir gelmez uyuşturucu baronlarının tamamının kökünü kazıyacağım ve bu sebeple 2 tane torbacıya öldürttüğünüz Sinan Ateş'in hesabını soracağım.

Erdoğan, sen parmağındaki tek yüzükle iktidara geldin. Ben hiçbir zaman çalmadım çırpmadım. Devletin ve milletin 5 kuruşta gözü olanın gözünü çıkaracağım.