Denizlili ve İzmirli gençler, Gençlik Forumlarından çıkan çözüm önerilerini Siyasal Forumlar aracılığıyla; Nitelikli Eğitim, Genç İşsizliği, Gençlerin Siyasete Katılımı ve Gençlerin Temel İhtiyaçlara Erişimi başlıkları altında milletvekillerine ve siyasi parti temsilcilerine aktardı. Gençler, Siyasal Forumlar aracılığıylafarklı siyasi partilerin gençlik meselelerine yaklaşımlarını ve bu konulardaki planlarını birinci ağızdan dinleme fırsatı buldu.

Denizli Siyasal Forumuna katılan AK Parti’nin Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Soyfidan, CHP Denizli Eski İl Başkanı ve Denizli CHP Milletvekili Aday Adayı Mahir Akbaba ve İYİ Parti Milletvekili Aday Adayı ve DESİAD Başkanı İbrahim Şenel, gençlerin talep ve önerilerini dinlerken sorunlar konusunda da bilgi sahibi oldular.

Siyasetin içinde olmak demek sadece milletvekili olmak demek değildir

Gençlerin siyasete katılımı konusunda görüş birliğinde olan katılımcılardan AK Parti’nin Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Soyfidan, ‘’Tüm siyasiler gençlik katılımının önemli olduğunu belirtirken neden önemli pozisyonlarda hep yaşlı kişiler yer alıyor?’’ sorusuna, ‘’Siyasetin içinde olmak demek sadece milletvekili olmak demek değildir. Örneğin Denizli Belediye Meclisinde, 15 kişilik bir meclis üyesi grubunda 3 genç temsil edilebiliyor. Yıllarca teşkilatlarda emek vermiş kişilerin de deneyim ve tecrübeleri nedeniyle bazı pozisyonlarda olmaları bekleniyor. O nedenle yaşlı yerine deneyimli demek daha doğru olur.’’ dedi.

Eğitimin kalitesini artırmamız gerekiyor

Gençlerin Türkiye’deki eğitimin kalitesi ve niteliği hakkındaki sorularını cevaplayan CHP Denizli Eski İl Başkanı ve Denizli CHP Milletvekili Aday Adayı Mahir Akbaba, ‘’Fakülte sayısını düşürelim, açılan okulları kapatalım bakış açısında değilim. Daha fazla sayıda öğrencinin eğitim almasını önemseyen bir insanım. Eğitim alan öğrenci sayısını, eğitim kalitesini ve de eğitmen kalitesini artırmamız gerekiyor. Bir taraftan eğitimi yerli ve milli ilkeler içinde tutmak gerekirken, bir yandan da evrensel değerleri ve gelişmeleri takip etmek gerekiyor. Vazgeçilmez bir teknolojik altyapı kurarak hızlı bir entegrasyonla dünyaya bağlanarak teknolojik gelişmeleri daha hızlı hale getirmek için mücadele etmeliyiz.’’ dedi.

Üniversitelerin yüzde 60’ının kapatılması lazım

Genç işsizliği hakkında gençlerin sorularını yanıtlayan İYİ Parti Milletvekili Aday Adayı ve DESİAD Başkanı İbrahim Şenel ise ‘’Çok fazla üniversiteli işssizimiz var. Bunun sebebi de her yerde açılan üniversitelerdir. Öncelikle bizim eğitim sisteminde değişiklikler yapmamız gerekiyor. Üniversitelerin %60’ının kapatılması, eğitimde niteliğin artması lazım. Geçenlerde Selçuk Şirin de bir konuşmasında, kötü bir üniversitesinin iyi bir bölümünde okumak yerine iyi bir üniversitenin kötü bölümünde okumayı önerdi. Çünkü üniversite diploması artık işe yaramıyor.’’ dedi.

İzmir Siyasal Forumuna katılan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr.Ümit Özlale, HDP İzmir Eş Başkan Yardımcısı Berna Çelik gençlerin talep ve önerilerine kulak verirken, edindikleri bilgileri merkez yönetimlere aktaracakları konusunda görüş bildirdiler.

Adalet, ihtiyacı olanlara daha fazlasını sağlamaktır.

Gençlerin işsizlik, eğitim, temel ihtiyaçlara erişim ve siyasi katılım ile ilgili sorularını dinleyen CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan konuşmasında, ‘’Eğitimde adalet ve fırsat eşitliği yok. PİSA puanlarına baktığımızda okuduğumuzu anlamada 43. sıradayız. Az sayıda prestijli özel okul hem altyapı hem aidiyet kimliği hem de güvenlik sağlayabiliyor. Ancak bunlar yoksul çocuklar için mevcut değil. Bugün en değerli şirketler teknoloji şirketleridir ve en çok istihdamı onlar yaratır. Ama bu tür kurumları yaratmak için ücretsiz üniversitelere ihtiyacınız var. Ek olarak maalesef kadınlar bir cam tavanla karşı karşıya. Kadınların iş yaşamındaki varlığı hakkında daha fazla çalışmaya ihtiyacımız var. Temel ihtiyaçlara gelecek olursak barınma, beslenme, ulaşım, sosyal hizmetler, sağlık gibi ihtiyaçları sosyal devletin olmazsa olmazlarıdır. Adalet herkese eşit sağlamak değil, ihtiyacı olanlara daha fazlasını sağlamaktır.’’dedi.

İktidar partisinin politikaları gençler için yoksulluk yarattı

Gençlerin siyasi katılım, işsizlik ve eğitim hakkındaki sorularını cevaplayan HDP İzmir Eş Başkan Yardımcısı Berna Çelik, ‘’Demokratik bir cumhuriyeti savunuyoruz. Sesimizi duyuracak alan yaratmak istiyorsak mücadelemizi her alanda sürdürmemiz gerekiyor. Sokaklarda özgürce dolaşmak istiyorsak, Boğaziçi eylemlerinde yer almak istiyorsak sesimizi yükseltmeliyiz ve katılımcı olmalıyız. Gençliği ve kadını hayatın konusu olarak aldığımız için temsiliyet açısından gençlik meclislerimiz, kadın meclislerimiz var. İktidar partisinin politikaları gençler için yoksulluk yarattı. Bir hükümet değişikliğinin bunu hemen değiştireceğini düşünmüyorum. Değişim zaman alacaktır ve mücadelemizde gençler de mutlaka yer almalıdır. Eğitim ise doğu ve güneydoğuda anlatılması zor bir konu. Anadilde eğitimi savunuyoruz ve bu bölgelerdeki eğitim kalitesi anadilde eğitim olursa gelişebileceğine inanıyoruz. Ayrıca bölge dağlık, okullar uzak ve ulaşılması zor. Nitelikli eğitim için daha yakın okullara ve daha fazla ulaşıma ihtiyaç var.’’ dedi.

Yükseköğretim Kurulu'nu gözden geçirmeliyiz

Katılan gençlerin sorularını ve önerilerini dinleyen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr.Ümit Özlale, eğitim ve işsizlik hakkında ‘’Yükseköğretim Kurulu'nu gözden geçirmeliyiz. Burası 21. yüzyıla uygun bir kurum değil. Türkiye'deki üniversiteler uzmanlığı sağlayamıyor. O nedenle diyoruz ki üniversite şart değil. Bazılarını teknoloji kampüsü haline getirmeyi planlıyoruz. Yüz yüze eğitimi mutlaka yaygınlaştıracağız. Öğrenci kredileri için, öğrencilerin borçlarını sosyal hizmetler aracılığıyla ödemeleri için bir program planlıyoruz. Öğrenciler, kahvaltı ve akşam yemeği çıkaran kaliteli yurtlarda kalacaklar. Eğlence faaliyetlerinde kullanılmak üzere kültür kartı vereceğiz. İstihdam konusunda da 18 ay iş garantili eğitim verilecek. Kadınların istihdamını artıracak, eşit işe eşit ücret sağlayacağız.’’ dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ