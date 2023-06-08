İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu" sırasında, Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'ın şehit düştüğünü duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin başı sağ olsun. “Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu” sırasında şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'a Allah'tan rahmet; ailesine, Jandarma Genel Komutanlığımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun." ifadelerine yer verdi.