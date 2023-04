Dijital medya platformu Exxen’de yayınlanan “Konuşanlar” isimli programın yapımcısı ve sunucu Malatyalı Hasan Can Kaya, programa katılan Fırat Üniversitesi mezunu bir öğrenci üzerinden kurduğu cümleler sonrası Elazığlıların tepkisini çekti. Konuklarından birine, “Ne mezunusun” diye soran Hasan Can Kaya’ya konuk “Elazığ Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum” diye cevap verdi. Bu cevap üzerine gülen Hasan Can Kaya, “Elazığ Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar yok ama. Bu çocukların abaküsü var ya, onla yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

ELAZIĞLILAR TEPKİ GÖSTERMEYE BAŞLADI

Elazığ’ı rencide edici sözleri ve davranışlarıyla şehirle dalga geçen Hasan Can Kaya’ya sosyal medyada vatandaşlar büyük tepki göstermeye başladı. “Elazığ’dan Özür Dile Hasan Can Kaya” etiketiyle sosyal medyada kampanya başlatan Elazığlılar program sunucusu Kaya’ya tepki gösteriyor.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ AÇIKLAMA YAPTI

Fırat Üniversitesi’nn sosyal medya hesaplarından program sunucu ile ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada; “Bir medya platformunda yayınlanan programda Üniversitemiz ve Şehrimizle ilgili küçük düşürücü ifadelerde bulunan Hasan Can Kaya isimli sunucuyu kınıyor, şehrimizden ve üniversitemizden özür dilemesini bekliyoruz. Ayrıca ilgili kişiyle ilgili hukuki süreç de başlatılacaktır” denildi.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ 209 ÜNİVERSİTE ARASINDA

17. Öte yandan başarılarıyla Elazığ’ın yüz akı olan Fırat Üniversitesi son dönemdeki başarılarıyla Türkiye’de en çok konuşan üniversiteler arasına girmeyi başardı. YÖK Tarafından Araştırma Üniversitesi seçilen Fırat Üniversitesi yine YÖK tarafından yayımlanan Türkiye’nin en iyi üniversiteleri sıralamasında 209 üniversite arasında 17. Olmuştu. Öte yandan Fırat Üniversitesi’nin yayımlanan diğer birçok araştırma da ise Türkiye’nin en iyi ilk 10 üniversite arasında olduğu kamuoyu tarafından bilinen bir gerçek. Mühendislik alanında birçok bölümde Türkiye’nin en iyi ilk 5 üniversitesi arasında olduğu da yine birçok araştırma da elde edilen başarılar arasında yer alıyor.

TÜRKİYE’DEKİ FİRMALAR EN ÇOK FIRAT MEZUNU ÖĞRENCİLERİ TERCİH EDİYOR

Yine Kariyer.Net’ten alınan verilere göre Türkiye’deki bilgisayar mühendisliği firmalarının personel alırken en çok Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu öğrencilerini tercih ettikleri de Üniversitenin başarısını ortaya koyan bir gerçek olarak duruyor.

TWİTTER'DA GÜNDEM OLDU

Öte yandan Hasan Can Kaya başlığı da Twitter’da en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Hasan Can Kaya’dan özür bekleyen Elazığlılar, Kaya’ya yönelik eleştirilerini dile getiren paylaşımlarda bulundu.

ELAZIĞ’DAN ÖZÜR DİLE

Üniversitenin bu kadar başarısı ortadayken Elazığ’ı rencide edici, küçük düşürücü davranışlarından dolayı Hasan Can Kaya’yı; Fırat Üniversitesi’nden, üniversite öğrencilerinden ve Elazığ’dan özür dilemeye davet ediyoruz.

AK PARTİ İL BAŞKANINDAN SERT TEPKİ

Hasan Can Kaya’nın açıklamalarına bir tepki de AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım’dan geldi. Yıldırım konuya dair yaptığı açıklamada, “Aziz şehrimiz Elazığ ve Fırat Üniversitesi’ne yönelik söylemlerinden ve aşağılayıcı konuşmalarından dolayı Hasan Can Kaya’yı esefle kınıyorum. Böylesi söylemler Elazığ’ımıza ve Bilimin parlayan yıldız’ı Fırat Üniversitesi’ne yakışmayan ve alakası olmayan söylemlerdir. Elazığ’ımız tarihi ve medeniyeti ile bilinen Üniversitemiz binlerce mezunu olan ve istikrarlı başarıları ile gündeme gelen bir eğitim kurumudur. Elazığ’ı ve Fırat Üniversitesi’ni küçümsemek hiç kimsenin haddine değildir.” sözlerine yer verdi.