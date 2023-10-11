MÜJDE GELDİ! Öğrencilere 7500 TL Destek Ödemesi..

Öğrencilere Büyük Destek: 7500 TL Eğitim Desteği Verilecek

2023-2024 akademik yılı Ekim ayı itibarıyla üniversitelerde eğitim-öğretim başladı. Ancak ekonomik sıkıntılar devam ederken, özellikle üniversite öğrencilerinin finansal yardıma ihtiyaçları bulunuyor. Bu ihtiyaçları karşılamak amacıyla bir dizi destek ödemesi yapılacak. Bu destekler arasında en dikkat çekici olanı ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacak olan eğitim desteği. Belediyenin açıklamasına göre, üniversite öğrencilerine 7500 TL eğitim desteği verilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Öğrencilere Büyük Destek

Başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere, İBB yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, öğrencilere verilecek olan eğitim desteği miktarı artırıldı. İlk olarak 6.000 TL olarak duyurulan eğitim desteği, İmamoğlu'nun yeni bir açıklama yapmasıyla 7.500 TL'ye yükseltildi.

Başvuru Süresi 20 Ekim'e Kadar Uzatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilecek olan eğitim desteğine başvurular, 20 Ekim tarihine kadar devam edecek. Öğrenciler, başvurularını yaparak değerlendirmeler sonucunda IBAN numaraları üzerinden eğitim desteğini almaya başlayacaklar. Başkan Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Gençlerin isteğini yerine getiriyor, 75 bin üniversite öğrencisine sağladığımız eğitim desteğini 6 bin TL’den 7.500 TL’ye yükseltiyoruz. İstanbul Senin uygulaması ile kolaylıkla başvurabilirsiniz."

Üniversite öğrencilerine sağlanacak bu eğitim desteği, öğrencilerin maddi sıkıntılarını hafifletmek ve eğitimlerine destek olmak amacıyla önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu desteğiyle, birçok öğrenci eğitimlerine daha rahat bir şekilde devam edebilecek.