Meteorolojiden Hava Durumu Uyarısı: Türkiye'nin 5 Günlük Hava Tahmini Açıklandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki hava durumu tahminlerini yayımlayarak vatandaşları olası meteorolojik değişikliklere karşı bilgilendirdi. 5 günlük hava tahmini raporuna göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu bir hava beklerken, bazı bölgelerde sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanaklar görülebilir. İşte ayrıntılar:

Doğu Anadolu'nun Kuzeydoğusu: Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla etkileşimde olacak. Bu bölgelerde yerel yağışlar bekleniyor.

Karadeniz Bölgesi: Trabzon, Rize, Artvin gibi Karadeniz şehirlerinde sağanak yağışlar görülebilir. Perşembe günü İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Marmara Bölgesi: Marmara'nın batısında yer alan illerde parçalı az bulutlu bir hava hakim olacak. Ancak Kırklareli'nin kıyı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Rüzgarın bu bölgelerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esmesi bekleniyor.

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi'nde ise az bulutlu ve açık bir hava tahmin ediliyor.

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi'nde de az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi'nde de az bulutlu ve açık bir hava tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz: Bolu, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak gibi Batı Karadeniz illerinde ise az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz: Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde parçalı ve az bulutlu bir hava tahmin ediliyor. Bu bölgelerde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, doğu kesimlerde yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri ile Bitlis ve Van çevrelerinde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise az bulutlu ve açık bir hava tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın bazı bölgelerde kuvvetlice esmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşların hava durumu tahminlerini takip etmeleri ve olası yağışlara karşı dikkatli olmalarını tavsiye ediyor.