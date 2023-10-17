Meteoroloji Duyurdu! İstanbul, Sakarya ve Edirne Yağış Başlıyor..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan güncel hava durumu tahmin raporuna göre, ülke genelinde kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Ayrıca, soğuk hava dalgasının Türkiye'yi etkisi altına alacağı belirtiliyor.

Sağanak Yağış Uyarısı:

Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Ancak, Trakya'nın kuzeyi hariç olmak üzere Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Ardahan, Erzincan ve Batman çevrelerinde sağanak yağışlar ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağışlar görülebilir. Pazartesi akşamından sonra ise Samsun'un doğusu, Ordu, ve Giresun çevrelerinde kuvvetli sağanak yağışlar, Trabzon'un doğusu, Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde ise çok kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Bu nedenle sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar dikkatli olmalıdır.

Soğuk Hava Dalgası:

Ülkenin genelinde hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Özellikle iç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklık değerlerinde hissedilir bir azalma yaşanması tahmin ediliyor.

Hava Durumu İl İl:

Edirne: Parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 6°C'den 20°C'ye kadar değişecek.

Parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 6°C'den 20°C'ye kadar değişecek. İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 13°C'den 20°C'ye kadar değişecek.

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 13°C'den 20°C'ye kadar değişecek. Sakarya: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 11°C'den 20°C'ye kadar değişecek.

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 11°C'den 20°C'ye kadar değişecek. Kırklareli: Parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 8°C'den 19°C'ye kadar değişecek.

Hava durumu raporlarına göre, Türkiye genelindeki vatandaşlar günlük hava durumunu takip ederek gerekli önlemleri almaları gerekmektedir. Sağanak yağışlar nedeniyle ani su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır