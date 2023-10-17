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İstanbul'da İSKİ Su Kesintisi: Hangi İlçelerde ve Saatlerde Kesinti Yaşanacak?

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İstanbul'da İSKİ Su Kesintisi: Hangi İlçelerde ve Saatlerde Kesinti Yaşanacak?
17 Ekim 2023 tarihinde İstanbul'da suların kesileceği ilçeler ve kesinti saatleri belli oldu. İşte İSKİ su kesintisi ile ilgili tüm detaylar...

İstanbul'da yaşayanlar için önemli bir bilgi: 17 Ekim 2023 tarihinde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından su kesintisi yapılacak ilçeler ve saatler açıklandı. İşte İSKİ su kesintisi hakkında bilinmesi gerekenler:

Gaziosmanpaşa Su Kesintisi

Etkilenen Mahalleler: Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi, Karadeniz Mahallesi

Açıklama: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası bulunmaktadır.

Başlama Tarihi: 17/10/2023

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 17/10/2023 tarihinde saat 12:00 civarında bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI

Türkiye son yılların en kurak dönemlerinden birini geçiriyor. Eylül ayında beklenen yağışlar Ekim ayının sonlarına doğru gelmedi. İstanbul'da da yağış miktarı oldukça düşük kaldı. Bu durum İSKİ barajlarının doluluk oranlarını ciddi şekilde etkiledi. İstanbul'u besleyen birçok barajın doluluk oranı %10'un altına geriledi. İstanbul'un su kaynaklarındaki bu azalma nedeniyle İSKİ, su kesintisi uygulamak zorunda kaldı.

Ömerli Barajı: %45,83

Darlık Barajı: %33,31

Elmalı Barajı: %16,75

Terkos Barajı: %10,47

Alibey Barajı: %23,61

Büyükçekmece Barajı: %4,08

Sazlıdere Barajı: %7,24

Istrancalar Barajı: %17,19

Kazandere Barajı: %5,09

Pabuçdere Barajı: %3,19

Sonuç olarak, İstanbul'da yaşanan kuraklık nedeniyle İSKİ, belirli ilçelerde su kesintileri uygulamak zorunda kalmıştır. Vatandaşlar, kesinti yaşanacak saatlerde su kullanımına dikkat etmelidir. İSKİ tarafından açıklanan bu kesinti planına uymak, suyun verimli kullanılmasını sağlayacaktır. Su kaynaklarının korunması için vatandaşlar su tasarrufuna önem vermelidir.

Kaynak:Haber Kaynağı

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