Ehliyete Almak İsteyenlere Acı Haber! 20.000 TL'yi Gözden Çıkarın

Ehliyet almak her zaman birçok kişinin hayalini süslemiş, ancak son yıllarda bu hayal giderek daha pahalı hale gelmiştir. Yakıt, asgari ücret, araç fiyatları, kira ve yedek parça gibi birçok faktör, ehliyet fiyatlarını doğrudan etkilemektedir. İzmir Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Tolga Abacı'ya göre, 2024 yılında ehliyet fiyatları yeni bir rekor kırarak 20 bin lirayı aşacak.

Ehliyet Fiyatlarının Artışı ve Nedenleri

Ehliyet almak isteyenler için maliyetler her geçen yıl artıyor. Bunun arkasında yatan nedenlerden biri, kursiyerlerin sınav güzergahında 14 direksiyon dersi almak zorunda olmalarıdır. Her bir dersin 50 dakika olması gerektiği düşünüldüğünde, bu süre zarfında kullanılan araçlar normalden çok daha fazla yakıt tüketiyor. Ayrıca, yedek parça maliyetleri de artmış durumda. Örneğin, araçlardaki debriyaj setlerinin yılda en az 3 kez değişmesi gerekiyor. Bu sadece bir örnek ve diğer maliyetlerle birleştiğinde, ehliyet almanın maliyeti katlanarak artıyor.

Başkan Abacı, "Eğitim süreci içerisinde bu maliyetlerin artmasının kaçınılmaz olduğunu anlayışla karşılıyoruz. Ancak bu artışlar oldukça yüksek seviyelere ulaşıyor" diyor.

2024 Yılında Ehliyet Sınavları Daha Zorlu Olacak

Başkan Abacı, ehliyet sınavlarının zaten ciddileşmeye başladığını ancak önümüzdeki 2024 yılında daha da zorlu hale geleceğini öngörüyor. Sınavların daha zor hale gelmesi, ders sayısının artmasını gerektiriyor ve bu da ekstra bir maliyet demek oluyor.

Eğitim Kalitesi ve Fiyat Değil, Önemli Olan

Ehliyet almak isteyenler için en büyük endişelerden biri fiyatlar olabilir. Ancak Başkan Abacı, fiyatın ötesinde eğitim kalitesine odaklanmanın önemli olduğunu vurguluyor. Direksiyon sınavlarında başarı oranının düşmesiyle birlikte, kursiyerler derslerini tamamlamalı ve kaliteli bir eğitim almalıdır. Fiyatı ucuz olan yerlerde eğitimin kalitesini göz ardı etmek, sonradan daha yüksek maliyetlere yol açabilir. Abacı, "Eğitimler birebir yapılır, araçta 3. kişi bulunamaz. 1 ders 50 dakika sürer ve 14 direksiyon dersi kursiyerin yasal hakkıdır" diyerek kursiyerlere önemli tavsiyelerde bulunuyor.

Ehliyet Harçlarında Büyük Artışlar

Başkan Abacı, vergi konusuna da dikkat çekiyor. Geçen yıl ehliyet harçlarında %123'lük bir artış yaşandığını hatırlatıyor ve 2024 yılı için de ciddi bir artış beklentisi olduğunu dile getiriyor. Bu da ehliyet almak isteyen kursiyerler için ek bir maliyet anlamına geliyor.