Dilan Polat yardım dağıtıyor!

Dilan Polat Vakfı Burs Başvurusu ve Başvuru Formu 2023; Yardım severliği ile ön plana çıkan Dila Polat kendi adına kurduğu vakıf aracılığı ile binlerce öğrenciye burs vermeye başladı. Orta okul, Lise ve Üniversite öğrencilerine burs veren Dilan Polat Vakfı bursundan yararlanmak isteyenler başvuruda bulunmaları yeterli olacaktır. Öncelikli olarak kadınlara ve çocuklara destek olmak adına kurulan Dilan Polat vakfı maddi yardımların yanında Kız çocukları başta olmak üzere maddi zorluk içerisinde olan ve her hangi bir sosyal güvencesi bulunmayan kişilere burs verecektir.

DİLAN POLAT VAKFI BURSU NEDİR?

Dilan Polat Vakfı bursu başka kız çocukları olmak üzere maddi zorluk içerisinde olan okumakta zorlanan dar gelirli muhtaç ailelerin çocuklarına verilen aylık para yardımıdır. Başvuru sonrası yapılacak incelemede uygun görülen öğrencilere burs okulların açık olduğu sürece her ay verilecektir.

BURS KİMLERE VERİLİYOR

Dilan Polat Vakfı bursu kinler everileceği sorusuna cevap vermek gerekirse. Dilan Polat bursu başta başırılı ancak maddi zorluk zorluk çeken öğrencilere verilmektedir. Derslerin başalı olan bir yerde çalışmayan geliri olmayan öğrenciler bu bursa başvuruda bulunabilirler. Dilan Polat Vakfı Bursu, öğrencilerin mezuniyetine kadar devam etmektedir. Ancak bursiyerlerin her dönem belirli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu şartlar arasında not ortalamasını korumak, disiplin cezası almamak, vakfın düzenlediği eğitimlere ve etkinliklere katılmak ve vakfa düzenli rapor vermek bulunmaktadır. Bursiyerler bu şartları yerine getirmediği takdirde bursları kesilmektedir. Dilan Polat Vakfı Bursu, eğitim hakkına inanan ve bu hakkı savunan gençlere bir fırsat sunmaktadır. Vakıf, Dilan Polat’ın anısını yaşatırken, aynı zamanda topluma faydalı bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI

Dilan Polat Vakfı Bursu’na başvurmak için aşağıdaki şartları sağlamak gerekmektedir: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak Herhangi bir üniversitenin lisans veya ön lisans programında okumak Aile geliri asgari ücretin altında olmak Derslerinde başarılı olmak Disiplin cezası almamış olmak Başka bir kurumdan burs almamak veya almış olsa bile bursunu sonlandırmayı kabul etmek Dilan Polat Vakfı’nın değerlerine uygun davranmak ve vakfın faaliyetlerine katılmak Burs başvuruları her yıl eylül ayında vakfın web sitesi üzerinden yapılmaktadır. Başvuru formunu dolduran adaylar, belgelerini vakfa ulaştırmalıdır. Belgeler arasında nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenci belgesi, transkript, gelir belgesi, ikametgah belgesi ve iki adet referans mektubu bulunmaktadır. Belgeleri tamamlanan adaylar, mülakata çağrılmaktadır. Mülakatta adayların akademik başarıları, kişilik özellikleri, motivasyonları ve sosyal sorumluluk bilinçleri değerlendirilmektedir. Mülakat sonucunda burs almaya hak kazanan adaylar, vakıf tarafından ilan edilmektedir.

BURS BAŞVURU FORMU

Dilan Polat Vakfı burss başvurusu kurum resmi sitesi üzerinden yapılmaktadır. Her hangi bir şekilde telefon ile yada kuruma gidip yapılan başvurular kabul edilmemektedir. Burs başvuru yapmak isteyen kişiler https://dilanpolatvakfi.org/ linke tıklayaraka hemen online olarak başvuruda bulunabilirler. Dilan Polat Vakfı burs başvuru formu resmi siteden doldurulması gereklidir. Formu dolduruken okul ve kişisel bilgilerini eksiksiz ve doğru doldurmanız gereklidir. Form başvurnuzun değerlendirme aşamasında incelenecektir.

BURS MİKTARI NE KADAR

Dilan Polat Vakfı burs miktarı kişiden kişiye değişmektedir. Maddi durumunuza göre belirlenen burs miktarı 750 TL ile 2000 TL arasında değişmektedir.