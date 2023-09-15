Bu Numaraya SMS Gönderen Herkes 1000 TL'lik Akaryakıt Kuponu Kazanıyor!

Bankaların son dönemlerde yaptığı harcama kampanyaları yakından takip ediliyor. Özellikle Garanti BBVA'nın Eylül ayı kampanyası büyük ilgi çekiyor. Bu kampanyada müşterilere 1000 TL bonus hediye ediliyor. İşte bu çekici kampanyanın tüm detayları.

1000 TL Kampanyası Başladı

Garanti BBVA, müşterilerine özel Eylül ayı kampanyasını duyurdu. Kredi kartı başvurusu yapan ve başvurusu onaylanan müşterilere 1000 TL bonus verileceği açıklandı. Kampanya için son başvuru tarihi 30 Eylül olarak belirlendi.

Kampanyaya katılan müşterilerin dikkat etmeleri gereken birkaç önemli detay bulunuyor. Kredi kartı başvurusu onaylandıktan sonra, müşterilerin 1000 TL veya daha fazla tutarda alışveriş yapmaları gerekiyor. Garanti BBVA, harcamalar sonrasında 1000 TL bonusunu anında kredi kartlarına yansıtacak.

Bonus Kullanım Süresi

Kampanyadan yararlanan müşteriler, bonuslarını 20 Ekim tarihine kadar harcayabilecekler. Bonuslar, 27 Ekim ile 27 Kasım tarihleri arasında kullanılabilecek ve bu tarihler arasında kullanılmayan bonuslar 28 Kasım tarihinde iade alınacak.

Kampanya Sınırları

Her müşteri, bu çekici kampanyadan en fazla 1000 TL bonus kazanabilecek. Ancak unutulmaması gereken bazı önemli detaylar bulunuyor. Örneğin, ödeme talimatları, otomatik fatura talimatları, vergi ödemeleri, nakit avans işlemleri, bonus kullanımları ve internet harcamaları kampanyaya dahil edilmeyecek. Kampanyadan tam anlamıyla faydalanmak isteyenlerin son kredi kartı başvuru tarihini 30 Eylül olarak göz önünde bulundurmaları önemlidir.

Garanti BBVA'nın sunduğu bu özel kampanya, müşterilere harika bir fırsat sunuyor. Hem kredi kartı başvurusu yaparak hem de alışveriş yaparak 1000 TL bonus kazanmak mümkün. Ancak kampanya şartlarına dikkat ederek, bonusunuzu en iyi şekilde değerlendirmeniz önemlidir. Bu fırsatı kaçırmamak için son başvuru tarihi olan 30 Eylül'e kadar başvurunuzu yapabilirsiniz.

Garanti BBVA'nın bu tür kampanyaları, müşterilerine daha fazla fayda sağlamak amacıyla düzenlenmektedir. Bu nedenle bankanın kampanya ve bonus fırsatlarını düzenli olarak takip etmek, size ekonomik avantajlar sağlayabilir.