Benzin ve Motorine Zam! İşte 16 Ekim 2023 Güncel Akaryakıt Fiyatları

Son dakika haberine göre, Orta Doğu'daki İsrail-Filistin savaşı, petrol fiyatlarında tavan yapmasına neden oldu ve bu durum akaryakıt fiyatlarına rekor bir zam getirdi. Brent petrol varil fiyatının 91 dolara kadar yükselmesi, sürücülerin akaryakıt fiyatlarıyla ilgili endişelerini artırdı. İşte 15 Ekim 2023 tarihinde geçerli olan güncel akaryakıt fiyatları ve yaşanan gelişmeler:

Motorine Büyük Zam Geliyor! Sektör kaynaklarına göre, 16 Ekim Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 2 lira 23 kuruşluk bir zam yapılacak. Bu zam, sürücüler için büyük bir mali yük getirecek ve motorin kullananlar için ciddi bir fiyat artışı anlamına geliyor. Ancak benzin fiyatlarında pazartesi günü için herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

İşte 15 Ekim 2023 Güncel Akaryakıt Fiyatları:

İstanbul'da benzin litre fiyatı: 33.59 TL İstanbul'da motorin litre fiyatı: 37.33 TL İstanbul'da LPG litre fiyatı: 18.15 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı: 34.27 TL Ankara'da motorin litre fiyatı: 37.97 TL Ankara'da LPG litre fiyatı: 18.22 TL

İzmir'de benzin litre fiyatı: 34.37 TL İzmir'de motorin litre fiyatı: 38.14 TL İzmir'de LPG litre fiyatı: 18.27 TL

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor? Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, Gümrüksüz Rafineri Fiyatı, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı ve KDV gibi faktörlerin birleşiminden oluşuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile günlük Dolar kuru takibi yapılması sonucu elde ediliyor. Bu hesaplama ile birlikte akaryakıt fiyatları belirleniyor ve sürücülere yansıtılıyor.