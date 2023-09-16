Akaryakıt Fiyatları Sabaha Çifte Zamla Başladı! Benzin ve Motorin Rekor Zam

Akaryakıt fiyatlarının sürekli olarak artması, enflasyonun derinleşmesine ve diğer sektörlerdeki maliyetlerin artmasına neden oluyor, bu da sonuçta ürünlerin ve hizmetlerin fiyatlarının yükselmesine yol açıyor. Bu durum, vatandaşların satın alma gücünü azaltarak ekonomik zorluklara neden oluyor.

16 Eylül tarihinde yapılan zamlar şu şekildedir:

LPG'ye 1 lira 30 kuruş zam gelmiştir.

Motorine 2 lira zam yapılmıştır.

Benzine 1 lira 60 kuruş zam yapılmıştır.





Bu zam sonrasında güncel akaryakıt fiyatları aşağıdaki gibidir:

İstanbul Anadolu Yakası:

Bir litre benzin fiyatı: 38,47 TL

Bir litre motorin fiyatı: 39,91 TL

Bir litre LPG fiyatı: 17,14 TL

İstanbul Avrupa Yakası:

Bir litre benzin fiyatı: 38,52 TL

Bir litre motorin fiyatı: 39,99 TL

Bir litre LPG fiyatı: 17,60 TL





Ankara:

Benzin litre fiyatı: 39,10 TL

Motorin litre fiyatı: 40,52 TL

LPG litre fiyatı: 17,59 TL

İzmir:

Benzin litre fiyatı: 39,22 TL

Motorin litre fiyatı: 40,71 TL

LPG litre fiyatı: 17,33 TL

Akaryakıt fiyatlarındaki bu sürekli artışın ekonomik etkileri geniş kapsamlıdır ve vatandaşlar, bu zamların diğer günlük yaşam harcamalarına ve ulaşım maliyetlerine de yansıdığını gözlemlemektedir. Bu nedenle, akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar, ekonomi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir ve vatandaşlar için mali zorluklar yaratabilir.