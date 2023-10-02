AFAD ve Meteoroloji'den Acil Uyarı: 2-3 Ekim'de Şiddetli Sağanak Yağış ve Kar Yağışı Bekleniyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin birçok bölgesinde 2-3 Ekim tarihlerinde şiddetli yağışlar ve Doğu Karadeniz'de kar yağışı beklendiğine dair acil bir uyarıda bulundu. Bu doğrultuda vatandaşların tedbirli olmaları önemle vurgulandı.

Şiddetli Sağanak Yağış Uyarısı

Son günlerde bazı bölgelerde etkili olan şiddetli sağanak yağışlar, 2-3 Ekim tarihlerinde de devam edeceği tahmin ediliyor. Özellikle Marmara Bölgesi'nde şiddetli yağışlar beklendiğinden, su baskını, sel, fırtına ve yıldırım düşmesi gibi olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, şiddetli yağışlar sırasında ani sel ve su baskınlarına karşı önlem alınması, taşkın riski olan bölgelerde yaşayanların güvende olmaları için gerekli tedbirleri almaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kar Yağışı Uyarısı Doğu Karadeniz İçin

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde ise hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışının etkili olması bekleniyor. Karadeniz'in yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceğinden, sürücülerin ve yolcuların dikkatli olmaları önemlidir.

Vatandaşlar, meteorolojik uyarıları ve afet önlemlerini dikkate alarak, bu olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olmalı ve gerekli tedbirleri almalıdır. Güncel hava durumu bilgisine ve resmi yetkililerin açıklamalarına dikkatle kulak vermek, herkesin güvenliği için önemlidir.

Bu tür hava olaylarının olası risklerini azaltmak için afet ve acil durum planlarına uygun hareket etmek, vatandaşların ve çevrelerindeki insanların güvenliğini sağlamak için kritik bir adımdır. İlgili bölgelerde yaşayan vatandaşlar, olumsuz hava koşullarına karşı gerekli hazırlıkları yaparak kendilerini ve sevdiklerini korumalıdır