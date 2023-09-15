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  3. AFAD Duyurdu! Bakırköy, Başakşehir, Bahçelievler, Tuzla, Küçükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Üsküdar ve Maltepe Oturanlar Dikkat..

AFAD Duyurdu! Bakırköy, Başakşehir, Bahçelievler, Tuzla, Küçükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Üsküdar ve Maltepe Oturanlar Dikkat..

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AFAD Duyurdu! Bakırköy, Başakşehir, Bahçelievler, Tuzla, Küçükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Üsküdar ve Maltepe Oturanlar Dikkat..
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul depremi için en fazla risk taşıyan 15 ilçe belirlendi. Bu ilçelerin zemin sıvılaşma riskine göre sıralandığı uyarısında bulunuldu. İşte İstanbul'un deprem riski taşıyan ilçeleri...

Son dönemde yaşanan Maraş depremleri, Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu bir kez daha hatırlattı. Devlet ve millet işbirliği ile depremin yol açtığı yaralar hızla sarılırken, İstanbul'da beklenen büyük deprem için yeni bir uyarı geldi. AFAD, İstanbul'un deprem riskine dikkat çekerek, en riskli 15 ilçeyi açıkladı.

Zemin Sıvılaşma Riskine Göre Belirlendi:

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre, İstanbul'un deprem riski en fazla taşıyan ilçeler, zemin sıvılaşma riskine göre belirlendi. Bu ilçelerdeki zeminin deprem anında sıvılaşma potansiyeli taşıdığı vurgulandı.

İşte depremin en çok etkileyeceği 15 ilçe:

  1. Bakırköy
  2. Başakşehir
  3. Bahçelievler
  4. Küçükçekmece
  5. Esenyurt
  6. Avcılar
  7. Büyükçekmece
  8. Tuzla
  9. Üsküdar
  10. Maltepe
  11. Sultanbeyli
  12. Kartal
  13. Pendik
  14. Sancaktepe
  15. Çekmeköy

Deprem Riskine Karşı Hazırlıklı Olun:

İstanbul'da yaşayan vatandaşlardan, deprem riskine karşı hazırlıklı olmaları istendi. Özellikle belirtilen ilçelerde yaşayanların deprem anında gerekli tedbirleri almaları, acil durum çantası hazırlamaları ve aileleri ile birlikte deprem tatbikatları yapmaları önerildi. AFAD'ın bu uyarıları, depreme karşı alınacak önlemlerin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. İstanbul'da yaşayanların bu uyarılara kulak vererek, depreme karşı hazırlıklı olmaları büyük önem taşıyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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