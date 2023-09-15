AFAD Duyurdu! Bakırköy, Başakşehir, Bahçelievler, Tuzla, Küçükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Üsküdar ve Maltepe Oturanlar Dikkat..

Son dönemde yaşanan Maraş depremleri, Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu bir kez daha hatırlattı. Devlet ve millet işbirliği ile depremin yol açtığı yaralar hızla sarılırken, İstanbul'da beklenen büyük deprem için yeni bir uyarı geldi. AFAD, İstanbul'un deprem riskine dikkat çekerek, en riskli 15 ilçeyi açıkladı.

Zemin Sıvılaşma Riskine Göre Belirlendi:

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre, İstanbul'un deprem riski en fazla taşıyan ilçeler, zemin sıvılaşma riskine göre belirlendi. Bu ilçelerdeki zeminin deprem anında sıvılaşma potansiyeli taşıdığı vurgulandı.

İşte depremin en çok etkileyeceği 15 ilçe:

Bakırköy Başakşehir Bahçelievler Küçükçekmece Esenyurt Avcılar Büyükçekmece Tuzla Üsküdar Maltepe Sultanbeyli Kartal Pendik Sancaktepe Çekmeköy

Deprem Riskine Karşı Hazırlıklı Olun:

İstanbul'da yaşayan vatandaşlardan, deprem riskine karşı hazırlıklı olmaları istendi. Özellikle belirtilen ilçelerde yaşayanların deprem anında gerekli tedbirleri almaları, acil durum çantası hazırlamaları ve aileleri ile birlikte deprem tatbikatları yapmaları önerildi. AFAD'ın bu uyarıları, depreme karşı alınacak önlemlerin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. İstanbul'da yaşayanların bu uyarılara kulak vererek, depreme karşı hazırlıklı olmaları büyük önem taşıyor.