23 Ağustos 1980 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezundur.

İlk oyunculuk deneyimini 1995 yılında yayınlanan Çiçek Taksi dizisiyle yaşayan Kansu, 2007 yılında Dudaktan Kalbe dizisinde canlandırdığı Nimet karakteriyle tanınmaya başlamıştır.

Rol Aldığı Diziler ve Filmler:



2016-2017 – İçerde (Yeşim) (TV Dizisi)

2015 – Medcezir (Olcay) (TV Dizisi)

2015 – Geçmiş (Esin) (Sinema Filmi)

2014 – Ankara’nın Dikmeni (Tilbe) (TV Dizisi)

2013 – Kutsal Bir Gün (Burcu) (Sinema Filmi)

2011 – Cast-ı Olan mı Var (Kısa Film)

2011 – Al Yazmalım (Helin) (TV Dizisi)

2010 – Hanımın Çiftliği (Seher) (TV Dizisi)

2009 – Bahar Dalları (Emine) (TV Dizisi)

2009 – Neşeli Hayat (Sinema Filmi)

2009 – Aşk Üçgeni (Zeynep/Tuana) (Sinema Filmi)

2008 – Issız Adam (Sinem) (Sinema Filmi)

2007-2008 – Dudaktan Kalbe (Nimet) (TV Dizisi)

2006 – Cemile (Elvan) (TV Dizisi)

2005 – Haylaz Babam (Sekreter Yasemin (TV Dizisi)

2005 – Kısmet (Ebru) (TV Dizisi)

2004 – Canım Benim (TV Dizisi)

2004 – Mürüvvetsiz Mürüvvet (Sinema Filmi)

2003 – Kurşun Yarası (Nefise) (TV Dizisi)

2002 – Yeter Anne (Deniz) (TV Dizisi)

2002 – En Son Babalar Duyar (Defne’nin Arkadaşı) (TV Dizisi)

2000 – Üzgünüm Leyla (TV Dizisi)

2000 – Abuzer Kadayıf (Plajdaki Kız) (Sinema Filmi)

1999 – Ayrılsak da Beraberiz (Öğretmen) (TV Dizisi)

1995 – Çiçek Taksi (TV Dizisi)

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